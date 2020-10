Uncharted: eerste foto van Tom Holland als Nathan Drake blijft trouw aan de games

Dit is de eerste blik op Spider-Man-acteur Tom Holland als de iconische Nathan Drake, bekend van de PlayStation-gamereeks Uncharted. Na een lange tijd in een hel van ontwikkeling, wordt de live-action Uncharted-film geregisseerd door Ruben Fleischer (Zombieland). De geplande release vindt plaats in 2021.

Tom Holland ziet er op de foto uit als Nathan Drake rond Uncharted 3, met een bruine broek en beige T-shirt met lange, opgerolde mouwen. Het beeld is door de acteur zelf op zijn Instagram-account gedeeld.

It’s nice to meet you, I’m Nate. #uncharted Tom Holland A photo posted by @tomholland2013 on Oct 22, 2020 at 7:46am PDT

Als er iets is dat er mist, dan is het wel dat het shirt van deze Drake niet half is ingestopt in zijn broek. Dit is een detail die Uncharted-fans al in de vroege levensduur van de serie op de PS3 hebben opgemerkt.

Uncharted staat gepland voor een release op 21 juli 2021. Het is natuurlijk de vraag of we dan weer massaal de bioscoop kunnen induiken. Onder de rest van de cast bevinden zich andere grote namen als Mark Wahlberg en Antonio Banderas.

Van de games naar een film

Onze hoop voor de Uncharted-film is vrij eenvoudig: als het een actiefilm is met drie sterren en het leuk is om naar te kijken, zijn wij tevreden. We verwachten niet dat de film net zo vermakelijk wordt als de games, die een modern jasje boden aan Indiana Jones-achtige avonturen, met een jacht naar schatten die ontdekt zijn door historische figuren als Sir Francis Drake.

De Uncharted-film klinkt echter als een blockbuster, dus we geven het graag een kans.