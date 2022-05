Sonos Roam gaat met nieuwe kleuren de strijd aan met UE Boom

We hebben de afgelopen tijd al verschillende leaks gezien over Sonos, van een aankomende lancering van een betaalbare Sonos Ray-soundbar tot een eigen voice-assistent. Er kan nu een nieuwe leak aan de stapel worden toegevoegd: de Sonos Roam krijgt nieuwe kleuren.

Zoals in deze Reddit-post werd ontdekt kregen abonnees op de Sonos maillijst een mysterieuze e-mail toegestuurd. Deze bevatte een aftelmoment en een ietwat onsubtiel URL-adres. Deze noemt namelijk ''roamcolors'' samen met een afbeelding die ''Roam_Colors_Launch.png'' heet. Wat zou dat kunnen zijn?

De kleuren zelf zijn gelekt door de Chileense retailer MusicWorld, waar alle drie kleuropties zichtbaar waren op het moment van schrijven maar inmiddels zijn verwijderd. Alhoewel we geen officiële namen voor de kleuren hebben, geven de foto's ons een redelijke indruk: olijfgroen, blauwgrijs en een mix van rood en oranje.

Kleur aanbrengen

Zoals fans van het merk wel weten is het merendeel van Sonos-apparaten verkrijgbaar in de spannende kleuren zwart of wit. Enige variatie daarop verschijnt vaak later als een speciale uitgave.

Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de Sonos One, toen deze rode, groene, gele, roze en grijze kleuropties kreeg. De gekleurde edities zijn dan iets duurder dan de monochrome versies. We vermoeden dat dit net zo gaat met de Sonos Roam, alhoewel we hopen dat er deze keer geen prijsverschil in zit.

Aangezien de producten van het merk oorspronkelijk enkel werden ontworpen voor gebruik in huis, was zwart of wit een logische en veilige keuze. Het is gewoonlijk makkelijker om zwarte of witte items in een interieur te verwerken. Maar als het gaat om de draagbare Bluetooth-speakermarkt is karakter belangrijker dan of deze in de omgeving past.

Dit is iets waar Ultimate Ears ervaring mee heeft, met de altijd populaire UE Boom 3 die in allerlei kleuren verkrijgbaar is en later meer kleuren voor verschijnen. Het bedrijf ging zelfs nog een stap verder en laat consumenten zelf hun UE Boom 3-speaker personaliseren.

In het debat tussen de Sonos Roam en de UE Boom 3 zijn er sterke argumenten voor beide producten (de prijs speelt dan ook een grote rol), maar met de introductie van meer persoonlijkheid voor de Roam komt Sonos wellicht dichterbij de concurrent.

We verwachten dat de nieuwe kleuren met eenzelfde prijskaartje worden uitgebracht als de Sonos Roam heeft (199 euro). Er is echter nog geen officiële bevestiging van de prijs of de verkrijgbaarheid per regio. We moeten tot woensdag 11 mei wachten op een officiële onthulling.