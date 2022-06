Samsung voegt eigen variant van Apple Wallet toe aan smartphones

Een van de fantastische dingen aan smartphones is dat de software altijd verandert. Functies worden met regelmaat toegevoegd of vernieuwd, zoals nu het geval is met Samsung-smartphones. De toestellen krijgen toegang tot de Samsung Wallet-app.

De nieuwe app is een combinatie van de oude Samsung Pay (opens in new tab)-app en Samsung Pass-app, met een paar nieuwe functionaliteiten en een Samsung Blockchain Wallet-integratie.

In de Samsung Wallet-app kun je nu betaalpassen opslaan (om contactloze betalingen te doen) en lidmaatschapskaarten of voordeelkaarten bewaren. Je kunt de app echter ook nog gebruiken als een wachtwoordkluis (opens in new tab) om je wachtwoorden op te slaan en te bekijken. Ben je in het bezit van cryptovaluta kun je de Samsung Wallet gebruiken om de waarde te bekijken via verschillende platformen.

Andere documentatie zoals COVID-19-vaccinatiebewijzen kunnen worden toegevoegd in de Samsung Wallet-app, net zoals boarding-passes. De luchtvaartmaatschappij waarmee je vliegt moet dit wel ondersteunen, waar enkel Korean Air dit momenteel doet.

Dankzij de SmartThings-integratie kan Samsung Wallet worden gebruikt voor digitaal huis- en autosleutels. Het bedrijf heeft een samenwerking met negen huisbeveiligingsbedrijven en BMW, Genesis en Hyundai. Desondanks zijn er nog niet veel auto's die hierdoor worden ondersteund. Samsung verwacht uiteindelijk meer automerken erbij te kunnen schrijven.

Samsung werkt ook aan de ondersteuning om rijbewijzen en studentenkaarten later dit jaar te kunnen toevoegen.

Natuurlijk, met al deze belangrijke informatie in Samsung Wallet opgeslagen heeft het flinke beveiliging nodig. Samsung gebruikt hier het beveiligingsplatform Knox voor. Deze laat Wallet data versleutelen en een vingerafdrukscan eisen om toegang tot alle informatie te krijgen. Data die erg gevoelig is kan in een geïsoleerde omgeving worden opgeslagen om tegen hacks te beveiligen.

Wie in de VS, het VK, Frankrijk, Duitsland, Italië of Spanje woont en een Galaxy-telefoon met Android 9 of nieuwer heeft, krijgt nu toegang tot Samsung Wallet. Gebruikers in deze landen kunnen Samsung Pay of Samsung Pass openen om een prompt te krijgen en de data naar de nieuwe dienst over te hevelen. Wanneer de app beschikbaar komt in Nederland is nog niet bekend.

Analyse: in de voetsporen van Apple

Als de functies van Samsung Wallet je bekend in de oren klinken, kan dat komen doordat iPhone-gebruikers al een vergelijkbare dienst hebben, in de vorm van Apple Wallet.

De functionaliteiten zijn niet identiek, maar het idee is praktisch hetzelfde. Apple Wallet kan betaalpassen, autosleutels, boardingpassen, lidmaatschapskaarten, tickets en meer bewaren. In een aantal delen van de wereld ondersteunt de app zelfs rijbewijzen en staatsidentiteitsbewijzen. De Apple-variant is dus nog net wat verder dan de Wallet van Samsung.

Voor wie baalt dat Samsung Wallet niet in Nederland beschikbaar is, is er mogelijk toch goed nieuws: Google werkt aan een vergelijkbare app die, compleet in lijn met de verwachting, Google Wallet heet. Deze lanceert waarschijnlijk binnenkort al. Ben je in het bezit van een Android-telefoon van een ander merk hoef je niet lang het Wallet-feestje te missen.