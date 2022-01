Samsung Galaxy Tab S8-renders tonen aankomende tablet uit alle hoeken

We hebben inmiddels al veel nieuws zien verschijnen over de Samsung Galaxy Tab S8, en we kunnen niet meer stellen dat er nog veel geheimen zijn. Enkele nieuwe renders tonen ons het kleinste lid van de familie vanuit meerdere hoeken, maar het meeste hebben we echte al wel gezien. Deze renders zijn afkomstig van de bekende tipgever Evan Blass. Hij onthulde recent ook een poster voor het komende Galaxy Unpacked-evenement dat volgens hem op 9 februari valt. Dit wordt naar alle verwachtingen het evenement waar het bedrijf de aankomende Android-tablet en de Galaxy S22-reeks wil onthullen.

Het Twitter-account van Blass waar de renders werden gedeeld is privé, dus je kan ze enkel zien als je het account volgt. Als je de eerdere gelekte beelden echter hebt gevolgd, waaronder deze recente renders, dan weet je wat je allemaal mag verwachten. De tablets lijken ook niet veel af te wijken van de Tab S7-reeks.

Net zoals bij hun voorganger komt de Tab S8 met een inkeping achteraan waar je de S Pen-stylus kan opbergen. De tablet heeft ook een USB-C-poort, vier speakergrills, geen 3,5mm koptelefoonaansluiting, twee camera's achteraan en een selfiecamera die zich bovenaan bevindt als je de tablet horizontaal houdt.

Er zijn momenteel drie kleuren van de tablet bekend, dus er komt waarschijniljk een grijze, witte en roze versie aan. De kans bestaat dat de tablet in nog meer kleuren zal opduiken.

Analyse: genoeg met die hardware

Het leeuwendeel van alle leaks rond de Samsung Galaxy Tab S8 hield zich bezig met de schermgrootte, het ontwerp en de interne hardware. Dat is echter niet het enige dat belangrijk is bij een tablet.

Aan de hand van de reeds verschenen informatie belooft de tablet niet zoveel spannender te worden dan de Tab S7, op de komst van het Ultra-model in de reeks na. Er kan echter nog veel zijn dat we tot nu toe nog niet hebben opgevangen.

Tablets zijn, net als veel andere soorten tech, ook afhankelijk van software. Daar hebben we voorlopig nog niet veel over gehoord voor deze tablet.

Om een goed oordeel te kunnen vellen over de Tab S8 moeten we weten hoe hij draait, en welke verbeteringen er plaatsvinden ten opzichte van zijn voorganger. We willen graag enkele nieuwe truukjes met de stylus zien, nieuwe en betere manieren om te multi-tasken of functies die de batterijduur kunnen verlengen bij intensievere taken. Tot nu toe weten we daar zeer weinig over.

Leakers focussen zich voornamelijk op de hardware, maar dat is niet altijd een goede representatie van hoe de tablet bij gebruikers in de hand ligt. Tot we meer weten over de software zullen we het hier maar mee moeten doen.

Gelukkig lijkt het dat we nog slechts twee weken moeten wachten op het volgende Galaxy Unpacked-evenement. Als we de informatie niet uit leaks of geruchten krijgen, dan zullen we deze toch snel zelf vernemen.