Samsung Galaxy Tab S8: groot leak onthult alle specs

De recente geruchten doen ons vermoeden dat de Samsung Galaxy Tab S8-reeks er binnenkort aankomt. Nu komt daar een groot leak van alle specs van de tablets bij, waardoor we enkel harder uitkijken naar hun komst.

De informatie komt van het doorgaans betrouwbare WinFuture, en beslaat alles van de chipset tot de cameraconfiguratie voor de Samsung Galaxy Tab S8, Samsung Galaxy Tab S8 Plus en Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.

Deze drie tablets komen met Android 12 en een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-processor. De drie verschillende schermgroottes zijn respectievelijk 11, 12,7 en een gigantische 14,6 inches. De drie tablets komen met achteraan een 13MP en 6MP camera.

(Image credit: WinFuture)

Alle specs

De standaard en Plus-versies van de Galaxy Tab S8 komen volgens WinFuture met 8GB RAM en de keuze uit 128Gb of 256GB interne opslag. Het Ultra-model komt met maximaal 16GB RAM en tot 512GB opslag.

Volgens de lijst met specs komt de Samsung Galaxy Tab S8 Ultra ook met een betere selfiecamera dan de twee andere modellen. Het ziet ernaar uit dat Samsung voldoende waar voor je geld wilt geven bij dit model.

De beelden die WinFuture geeft, tonen weinig verrassingen op gebied van het ontwerp en de esthetiek van de Galaxy Tab S8-reeks. In de afbeeldingen zien we trouwens ook de S Pen-stylus opduiken. Het lijkt ons dat we er nog weinig is dat we over deze tablets te weten kunnen komen.

Analyse: Samsung blijft een sterke concurrent voor de iPad

Op gebied van Android-concurrentie voor de Apple iPad lijkt Samsung een van de sterkste spelers. We waren vorig jaar onder de indruk van de prestaties van de Galaxy Tab S7, en het ziet ernaar uit dat het bedrijf die trend in 2022 voortzet.

Vorig jaar kregen we geen Ultra-model, en daar lijkt veel van de aandacht zich dit maal nu wel op te vestigen. Als we van onofficiële geruchten mogen uitgaan, dan klinkt het alsof deze tablet met een gigantisch scherm, een dunne behuizing en impressionante specs komt.

In 2022 zullen we geheid enkele nieuwe iPads zien verschijnen, dus Samsung moet met de Galaxy Tab S8 scoren. Als we van alle huidige informatie mogen uitgaan, lijkt dat wel het geval. Met de toevoeging van een derde model hebben we zelfs meer keuze.

Natuurlijk is goede hardware niets zonder goede software. Android op tablets loopt van oudsher steeds wat achter op iPadOS op vlak van ontwerp en functionaliteit. Dit is echter iets waar Android 12L mogelijk verandering in kan brengen.