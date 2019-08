Samsung Galaxy Tab S6 is officieel gelanceerd en hij is een ware iPad-concurrent

Samsung heeft moeite gehad om het hoofd boven water te houden wat betreft premium tablets, vooral tegenover tabletkoning Apple. De Apple iPad Pro-serie bevat de beste tablets van het moment, maar Samsung heeft nu zijn nieuwe wapen in deze tabletstrijd onthuld, de Galaxy Tab S6.

Deze nieuwste high-end tablet van het Koreaanse bedrijf bouwt verder op functies van zijn voorganger, de Galaxy Tab S4 (Samsung heeft inderdaad de S5 geskipt, maar heeft wel de budgetgerichte Tab S5e uitgebracht).

De Samsung Galaxy Tab S6 is uitgerust met een Super AMOLED-scherm van 10,5 inch voor een kwalitatieve kijkervaring.

Een interessant aspect van de tablet is dat hij het eerste model ooit is met twee camera's achteraan. De hoofdcamera is hier een exemplaar van 13MP en is vergezeld van een 5MP-ultragroothoeklens. Vooraan vinden we de gebruikelijke selfiecamera van 8MP.

De batterij van 7.040mAh, die snelladen ondersteunt via de USB-C-aansluiting, is degelijk voor een tablet. Je zal de Galaxy Tab S6 dus lang genoeg kunnen gebruiken voor je op zoek moet naar een stopcontact.

De Samsung Galaxy Tab S6 wordt aangedreven door een Snapdragon 855 chipset. Met deze topklasse processor krijg je gegarandeerd snelle prestaties of nu wil gamen, video's wil kijken of wil werken.

Klaar voor de Tab!

Een opvallend kenmerk van de Galaxy Tab S-reeks is de ondersteuning van de S Pen, die in dit geval meegeleverd wordt in de doos in tegenstelling tot het Apple Pencil voor de iPad. Er is zelfs een speciaal magnetisch stukje op de achterkant van de tablet waar de S Pen meteen ook draadloos wordt opgeladen.

De oude vertrouwde 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting is jammer genoeg verdwenen bij de Galaxy Tab S6, dus als je een hoofdtelefoon wil aansluiten, moet je voortaan op zoek naar een draadloos exemplaar of een tussenstukje.

Vanaf 23 augustus zou de Galaxy Tab S6 in de verkoop moeten gaan in de kleuren Mountain Gray en Cloud Blue. Daarnaast zijn er nog drie varianten om uit te kiezen: de versie met 128GB opslag en 6GB RAM voor 699 euro, de versie met 256GB opslag en 8GB RAM voor 779 euro en tot slot de LTE-versie eveneens met 256GB opslag en 8GB RAM voor 859 euro.

Het duurt nog even voor de Galaxy Tab S6 te koop is, maar intussen kan je al uitkijken naar de lancering van de Samsung Galaxy Note 10-reeks op 7 augustus.