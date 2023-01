Samsung Galaxy S23 Ultra leak: eerste hands-on video

We beginnen onderhand wel een beetje medelijden te krijgen met de werknemers van Samsung die ervoor moeten zorgen dat er zo min mogelijk informatie lekt over de Samsung Galaxy S23, want we krijgen nu bijna elke dag weer nieuwe informatie binnen. De nieuwste update die we hebben komt in de vorm van de eerste hands-on video van het nieuwe toestel.

De video komt oorspronkelijk van een bron op Instagram, maar is op Twitter gezet door @sondesix (opens in new tab) (via Notebookcheck (opens in new tab)). Het lijkt erop dat de beelden zijn opgenomen in een winkel in Nicaragua. In de video krijgen we goed te zien hoe het Ultra-model eruitziet in de groene kleur. Ook is er een clip te zien van de nieuwe camera in actie.

De hands-on video laat ons eigenlijk niet veel zien wat we nog niet wisten over de opvolger van de Samsung Galaxy S22 Ultra, maar het is wel interessant om het toestel in de echte wereld te zien en de beelden lijken overeen te komen met de gelekte renders die we eerder al hebben gezien.

Galaxy S23 Ultra in Green. pic.twitter.com/OEMkAEaKiGJanuary 21, 2023 See more

Alle kleuren zijn bekend

We hebben ook nieuwe foto's gezien van de Samsung Galaxy S23 Ultra in het zwart, groen, crème en lila. Dat zijn dezelfde kleuren die ook inderdaad al eerder zijn benoemd door onofficiële bronnen. In dit geval lijkt die gelekte informatie dus (grotendeels) te kloppen.

Diezelfde bron heeft nu ook foto's online gezet (opens in new tab) van de crème-variant van de Samsung Galaxy S23 Ultra. Die foto's lijken van Facebook Marketplace afkomstig te zijn. Het is duidelijk dat de smartphone dus inmiddels in winkels over de hele wereld begint te verschijnen en vandaar dat er weer nieuwe leaks naar buiten komen.

De afgelopen weken is er een overvloed aan Galaxy S23-leaks geweest en het lijkt er inmiddels op dat Samsung niet echt veel meer heeft om te onthullen. Toch krijgen we op woensdag 1 februari eindelijk de eerste officiële beelden van de nieuwe toestellen (inclusief het Ultra-model) te zien.

Conclusie: waterproof, maar zeker niet leakproof

We zijn het gewend om te schrijven over leaks van aankomende toestellen, zoals bijvoorbeeld over de Google Pixel 8 en de Apple iPhone 15, maar zelfs voor de smartphonewereld is er wel echt heel veel informatie gelekt over de Galaxy S23 voor zijn lancering.

Daar zal de leiding bij Samsung niet al te blij mee zijn, want zij willen waarschijnlijk zo veel mogelijk informatie geheimhouden tot de officiële onthulling. Al deze leaks kunnen namelijk wel zorgen voor wat minder interesse voor de grote lancering van de Samsung Galaxy S23 in februari.

Aan de andere kant laat deze trend wel zien dat er veel interesse is in de nieuwe flagship. Het is waarschijnlijk beter wanneer er veel informatie wordt gelekt, waar vervolgens veel over gepraat wordt, dan wanneer niemand het over je aankomende toestel heeft. Dat is namelijk het geval voor veel andere toestellen op de markt.

Het probleem bij het geheimhouden van informatie over dit soort producten is dat veel externe partijen het toestel in handen krijgen (of informatie erover) op het moment dat hij officieel in productie is. Dan wordt het niet alleen maar binnen het bedrijf zelf ontwikkeld en dat maakt het moeilijker om informatie geheim te houden. Daar zal Samsung inmiddels genoeg ervaring mee hebben in de aanloop naar het evenement op 1 februari.