Samsung Galaxy S22 en Galaxy Tab S8-marketingmateriaal uitgelekt

Nieuwe vlaggenschip-smartphones en tablets van Samsung zijn onderweg . De laatste maanden hebben we vrijwel alles over de Galaxy S22 en de Galaxy Tab S8 geleerd wat er te leren valt, maar toch blijven de leaks komen.

Bekende tipgever Dohyun Kim heeft wat marketingmateriaal van de aankomende smartphone en tablet op Twitter geplaatst. Inmiddels zijn de video’s weggehaald door Samsung, maar we hebben het beeldmateriaal al gezien.

In de video’s was er weinig nieuwe informatie te vinden. Ze bevestigden vooral wat we al wisten, zoals het grote 14,6 inch display van de grootste Galaxy Tab S8-variant.

Sneak peak

In de video was te zien dat de Galaxy Tab S8 is uitgerust met een ruisfilter voor videogesprekken, een groothoeklens in de selfiecamera en een vernieuwde S Pen. Ook de software heeft een update gekregen.

In de video van de Galaxy S22 zagen we dat de Ultra-variant ook is voorzien van een S Pen. Daarnaast wordt er een lange batterijduur beloofd. Het lijkt erop dat de S22 Ultra met een 5.000mAh-accu komt.

De S22-promotievideo duurde iets meer dan een minuut. Heel veel werd er niet in duidelijk, maar er was sprake van een ‘minimalistisch ontwerp’ en ‘de sterkste Samsung Galaxy tot nu toe’.

Analyse: een vloedgolf aan leaks

We zijn het wel gewend dat nieuwe apparaten uitlekken voor hun officiële aankondiging, maar het komt zelden voor dat we zo veel informatie krijgen als bij de Galaxy S22.

Vlak voordat deze video’s op het internet verschenen, lekte vrijwel alle specs van de aankomende smartphones uit. Hierin is te zien dat de S22 Ultra het meest interessante toestel wordt, aangezien het een vervanging lijkt voor de Galaxy Note-reeks.

Over de Galaxy Tab S8 hebben we niet zo veel gehoord als de smartphones, maar wel genoeg om een goed beeld te krijgen. Zo weten we al hoe de tablet-reeks eruit gaat zien.

Echter is niets zeker tot Samsung het bevestigt, maar na zo veel leaks weten we wat we mogen verwachten. Op 9 februari is het volgende Samsung Unpacked-evenement, daar zullen we de apparaten eindelijk officieel worden aangekondigd.