Samsung Galaxy Unpacked vindt plaats op 9 februari

Samsung heeft de datum voor zijn volgende Galaxy Unpacked-evenement bekend gemaakt, en dat valt dit jaar op 9 februari. Daarmee hebben we het laatste stukje van de lanceringspuzzel van de Samsung Galaxy S22.

Het virtuele evenement gaat om 19:00 lokale tijd van start op Samsung.com.

De datum van het event was al geen groot geheim meer nadat deze door de bekende leaker Evan Blass bekend werd gemaakt.

We verwachten dat we op het evenement kennis zullen maken met de nieuwe vlaggenschepen van de fabrikant. Bij de aankondiging van de lancering stelde TM Roh, hoofd van Samsung MX, in een blogpost dat "we je aan de meest opvallende S-reeks die we ooit hebben gemaakt zullen voorstellen. De volgende generatie van de Galaxy S is hier, en brengt de beste ervaringen van onze Samsung Galaxy samen in één ultiem toestel."

Velen geloven dat het gebruik van het woord 'opvallend' geen toeval is en dat er ofwel een nieuwe Galaxy S Note met de S22-reeks verschijnt, of dat de S Pen van de Note mee in de nieuwe reeks wordt verwerkt.

Er zijn tevens een boel leaks die stellen dat we dan ook met de nieuwe Samsung Galaxy Tab S8 kennis zullen maken.

Samsung voegt amper nieuwe informatie toe in de nieuwste blogpost die het evenement aankondigt. De taal lijkt echter wel veelbelovend: "Echte innovaties evolueren niet enkel met de wereld - ze helpen deze mee vormgeven. Om toestellen te maken die ons vooruit helpen, die de toekomst herschrijven en licht brengen in de duisternis, moeten we de regels rond wat mogelijk is met een smartphone blijven breken."

De post herhaalt ook hier de zin 'de meest opvallende S-reeks ooit gemaakt.' TechRadar zal het evenement van dichtbij volgen, zodat je bij ons steeds op de hoogte bent van alle details van de nieuwe Samsung Galaxy S22-reeks en de andere toestellen die het bedrijf daar bekend maakt.