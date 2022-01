Galaxy S22-leaks tonen releasedatum, prijzen en specs

Met de aankomende release is de geruchtenmolen rond de Samsung Galaxy S22 in volle zwang. Al moeten we nog enkele weken moeten wachten tot de officiële onthulling. Toch blijven de leaks echter binnenstromen.

Om te beginnen hebben we van de immer betrouwbare Roland Quandt enkele Europese prijzen verkregen. De standaard S22 zou volgens hem starten bij 849 euro, en de S22 Plus bij 1.049 euro. De S22 Ultra zou voor minstens 1.249 euro over de toonbank gaan. Deze prijzen wijken niet af van de Galaxy S21-voorgangers, dus je zal niet noodzakelijk veel meer geld kwijt zijn dan vorig jaar.

De Samsung Galaxy S21-prijzen waren ter referentie 849 euro voor het standaardmodel, 1.049 euro voor de S21 Plus en 1.249 euro voor de Ultra-versie. Er is echter wel een twist: volgens Quandt zal het Ultra-model starten bij 8GB RAM, en niet 12GB zoals bij zijn voorganger het geval was.

Whoever said S22 series was to be cheaper, didn't think of Covid, parts shortages and inflation.Actual official EURO prices:S22 8/128GB = 849S22 8/256GB = 899S22+ 8/128GB = 1049S22+ 8/256GB = 1099S22 Ultra 8/128GB = 1249S22 Ultra 12/256GB = 1349S22 Ultra 12/512GB = 1449 pic.twitter.com/QRnfrhkzTzJanuary 22, 2022 See more

Kies je eigen samenstelling

In het tweede leak geeft tipgever Dohyun Kim wat informatie rond welke markten met een Snapdragon 8 Gen 1-chipset aan de slag kunnen in hun S22, en wie er een Exynos 2200 krijgt. Voor Europa wordt het de Exynos, en de Verenigde Staten krijgen de Snapdragon. De rest krijgt een mix.

Dat ligt in dezelfde lijn met eerdere geruchten die we opvingen. Zij stelden ook dat Europese klanten enkel met de Exynos 2200-versie aan de slag kunnen. Dat is misschien een teleurstelling voor sommigen, maar we willen zelf eerst met deze processoren aan de slag alvorens we een oordeel vellen.

Tot slot meldde de doorgaans betrouwbare Ice Universe op het Chinese platform Weibo (wat door Android Police werd opgepikt) dat de S22-reeks op 9 februari wordt onthuld. Ook dit stukje informatie hebben we al een keertje opgevangen, al waren er wel enkele bronnen bij die naar 8 februari wezen.

Analyse: de prijs zal weer doorslaggevend zijn

Al vinden we het enorm interessant om ons bezig te houden met de verschillende specs die we in nieuwe smartphones zullen terugvinden, toch is de prijs voor de meeste consumenten het focuspunt. Dit bepaalt hoe de smartphone wordt bekeken en of het al dan niet waar voor zijn geld is.

Als Samsung de Galaxy S22-reeks inderdaad tegen dezelfde prijzen zal lanceren als de Galaxy S21-modellen, dan zal dit goed zijn voor de verkoop. De Samsung Galaxy S21 FE die recent werd vrijgegeven vormt dan een budgetvriendelijker toestel voor gebruikers die iets tussenin willen.

De prestaties en foto- en videokwaliteit zullen beter zijn dan vorig jaar. De startprijs van 849 euro lijkt dat niet zo slecht voor het grote 2022-vlaggenschip van Samsung.

Als Samsung zich aan zijn gebruikelijke schema houdt, dan zullen we ergens in augustus de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 zien verschijnen. Zij zullen dan vermoedelijk een premium upgrade worden ten opzichte van de vouwbare toestellen van vorig jaar. Nu dit soort tech ook steeds goedkoper wordt, hopen we dat hun prijzen ook hetzelfde blijven.