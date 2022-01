‘Samsung Galaxy S22 verschijnt met Exynos 2200-chipset in Europa’

Een vraag die we nog hebben over de Samsung Galaxy S22 -reeks, is welke chipsets de toestellen gebruiken. Samsung-smartphones zijn in de Verenigde Staten meestal uitgerust met een Snapdragon-processor , terwijl ze in Europa en de rest van de wereld gebruik maken van Exynos-chips. Volgens een gerucht zou dat dit jaar anders zijn en krijgen alle toestellen in de S22-reeks een Snapdragon-chipset, maar dat lijkt niet het geval te zijn.

