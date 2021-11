Samsung Galaxy S22-kleuren weer uitgelekt

We hebben nog maar weinig officiële informatie over de Samsung Galaxy S22-reeks gekregen. Maar wat we wel bijna zeker weten, zijn de kleuren waarin de toestellen komen. Een nieuwe leak onthult in welke tinten de nieuwe Samsung-smartphones beschikbaar zullen zijn.

Volgens Ross Young, een leaker die in de display-industrie werkt, komen de Galaxy S22 en S22 Plus in het zwart, groen, roségoud en wit. De Galaxy S22 Ultra wordt verwacht in het zwart, donkerrood, groen en wit.

Deze kleuren hebben we eerder voorbij zien komen in een gerucht. Het enige waar nog twijfel over is, is of er een groene variant van de Galaxy S22 Ultra komt. Twee bronnen zeggen nu van wel.

S22/+/U phone production from 1st week of December. Colors by model: S22 - Black, Green, Pink Gold, WhiteS22+- Black, Green, Pink Gold, WhiteS22U - Black, Dark Red, Green, WhiteNovember 3, 2021 See more

We zijn vrij zeker dat deze kleuren definitief zijn. Mogelijk komen er zelfs nog exclusieve opties aan voor de online Samsung-winkel of voor specifieke regio's.

Young claimt ook dat de productie van de Samsung Galaxy S22-reeks start in de eerste week van december, wat logisch klinkt gezien de verwachte release in februari.

De Samsung Galaxy S21 in verschillende kleuren. (Image credit: Samsung)

Analyse: een nieuwe collectie aan kleuren

Als de geruchten kloppen, gaan we een hele nieuwe reeks aan kleuren zien. Totaal anders dan die van de Samsung Galaxy S21.

Wat opvalt is dat de S21-reeks beschikbaar is in meer verschillende tinten dan de opvolger, maar de kleuren verschillen niet al te veel van elkaar. De S22-reeks daarentegen komt met minder opties, maar meer opvallende kleuren zoals groen en donkerrood. Met name de Galaxy S22 Ultra kan een bijzonder uiterlijk krijgen.

Via AndroidHeadlines