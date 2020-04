Design Samsung Galaxy Note 20 kan sterk lijken op Huawei P40 Pro

The Huawei P40 Pro

Toen de Huawei P40 Pro werd aangekondigd, werd het de eerste smartphone die een scherm had dat aan de boven- en onderkant én aan de zijkanten gebogen randen had. Het ziet er naar uit dat de verwachte Samsung Galaxy Note 20 precies hetzelfde kan gaan doen.

Die info is gebaseerd op een patent voor een Samsung-smartphone, dat LetsGoDigital heeft opgepikt. Het patent laat een smartphone zien met een scherm dat aan alle vier de randen gebogen is. Eerdere Samsung smartphones, waaronder de Galaxy S20 en Galaxy Note 10, hebben displays gehad die aan de linker- en rechterrand afliepen, maar niet aan de boven- of onderkant.

Er is geen bevestiging dat het een Galaxy Note-smartphone is, maar aangezien dat het volgende grote toestel is dat wordt verwacht, lijkt het de meest waarschijnlijke kandidaat. Het patent werd onlangs gepubliceerd, maar het werd al ingediend in juli 2019, dus het bedrijf heeft genoeg tijd gehad om alles op punt te stellen.

De renders die in de patenten zijn opgenomen laten ons echter niet echt veel zien. Ze zijn erg eenvoudig en alleen bedoeld om het gebogen schermontwerp te illustreren en niets anders. We kunnen niet eens de positie van de camera aan de voorkant zien of de plaatsing van de aan/uit-knop en de volumeknop.

Dit wijst er echter wel op dat Samsung in de nabije toekomst een toestel met vier aflopende randen zou kunnen hebben.

Als Samsung dit gebogen scherm in een smartphone gaat gebruiken, zou het een probleem kunnen oplossen dat Huawei had. De P40 Pro heeft aan de boven- en onderkant gebogen glas, maar het zichtbare schermoppervlak was alleen aan de zijkanten gebogen. Als Samsung een manier kan vinden om het eigenlijke scherm gebogen te maken, kunnen ze het ontwerp perfectioneren.