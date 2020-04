Een weekend met de Huawei P40 Pro: eerste indrukken van de smartphone zonder Google

De Huawei P40-reeks is de eerste smartphoneserie van het bedrijf die meteen wereldwijd verkocht wordt, maar geen Google-diensten aan boord heeft. Bij de lancering werden vooral de topklasse camera's en de 5G-ondersteuning in de spotlights gezet.

Achteraf werd kort gezegd dat de Huawei AppGallery (het alternatief voor de Google Play Store) honderdduizenden gebruikers en apps had, waardoor consumenten mogelijk de indruk krijgen dat deze smartphone niet heel veel verschilt van een van de beste Android-smartphones. Wij kwamen dit weekend in de praktijk te weten tegen welke muren je zoal opbotst binnen het "Huawei-ecosysteem".

Geen Google, wel Android 10

Voor we beginnen aan onze eerste indrukken, willen we even de Android-kwestie ophelderen. Huawei mag de diensten van Google (de Google Play Store en alle apps van Google zelfs zoals Gmail, YouTube en de Play Services) niet gebruiken, maar het heeft wel nog toegang tot Android. Het Android-besturingssysteem is namelijk beschikbaar als open-source programma, en is dan ook voor iedereen toegankelijk.

Op alle leden van de P40-reeks vind je dus nog het vertrouwde Android-besturingssysteem met daarover de EMUI-software van Huawei. De smartphones krijgen daardoor ook alle Android-systeemupdates en beveiligingsupdates. Maar zodra je op zoek gaat naar je favoriete apps in de Huawei AppGallery, bots je meteen op een eerste Chinese muur.

Afbeelding 1 van 2 De apps op onze oude smartphone met Google (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 2 De apps die overbleven nadat we "alles" via Phone Clone hadden overgezet. (Image credit: Future)

Initiële problemen

Toen we de Huawei P40 Pro opstartten, werd ons gevraagd om data over te zetten van onze oude smartphone. In ons geval was dat data van een ander Huawei-toestel (dat wel nog Google-diensten had) en kon dit gebeuren via de vooraf geïnstalleerde Phone Clone-app. Na een kwartiertje was onze data (contacten, sms-berichten, bestanden, afbeeldingen, apps...) overgezet en konden we van start gaan.

Zoals je in de screenshots hierboven kan zien, bleven niet al onze apps over. Er was ook geen duidelijk patroon te zien in de apps die meegenomen werden. De meest opvallende apps zijn Google Rewards en Google Analytics. Twee apps van Google die niet in de Huawei AppGallery staan en niet zouden mogen werken op de Huawei P40 Pro, omdat hiervoor Google Play Services nodig zijn. Toen we de apps openden, kregen we ook de melding dat de apps niet konden werken zonder Google Play Services en werden ze meteen afgesloten.

Apps hoeven daarnaast niet in de Huawei AppGallery te staan om overgezet te worden. Zo werden WhatsApp en TakeAway meegenomen maar staat geen van beide in de AppGallery. Het is ook een geruststelling dat alle gesprekken van WhatsApp werden overgenomen via Phone Clone. WhatsApp op Android geeft je de optie om je chats te back-uppen in Google Drive, maar die back-ups kan je logischerwijs niet downloaden op de Huawei P40 Pro.

Enkele duidelijke afwezigen zijn Facebook, Instagram, Twitter, Netflix en Spotify.

Huawei AppGallery: een zooitje ongeregeld

Toen we de gevreesde Huawei AppGallery voor het eerst openden, zag alles er relatief normaal uit. De "nieuwe leuke apps" toonden (in België) onder andere Amazon, TikTok en Het Nieuwsblad. In dit geval bedriegt schijn zeker, want dit zijn slechts een van de weinige belangrijke apps die je kan vinden in de AppGallery.

Bij onze zoekopdrachten naar Twitter, Facebook, Instagram en Spotify vonden we geen app in de AppGallery. Er verscheen een reeks kleine appjes om media van Twitter/Instagram te downloaden, maar niet de app zelf. Soms verscheen er wel een URL naar een pagina waar we de bijbehorende apk konden vinden. Apk-bestanden vind je namelijk overal op het internet en kan je gebruiken om "handmatig" een Android-app te installeren. De linkjes vanuit de AppGallery stuurden ons echter niet altijd naar werkende apk's, waardoor we alsnog zelf in onze browser (helaas niet Google Chrome) op zoek moesten gaan naar de apk van de app. Voor ons is dit geen al te groot probleem, maar voor de gemiddelde gebruiker wordt de drempel hierdoor net dat beetje hoger.

(Image credit: Future)

Als je een app niet kan vinden in de Huawei AppGallery zijn er twee alternatieven: het apk-bestand zoeken in een browser, of een snelkoppeling naar de mobiele site op je homescherm zetten. Er zijn echter apps waarbij dit geen soelaas biedt. Voor YouTube en Google Maps hebben we inmiddels een snelkoppeling naar de Firefox-browser ingesteld op onze homescherm, maar apps zonder website vallen buiten de boot. Denk in dit geval aan Google Home - Google Assistant is trouwens ook niet aanwezig.

Het werd al snel duidelijk dat we ons smart home ecosysteem van Google Home op geen enkele manier konden bedienen met de Huawei P40 Pro. Als je dus zelf enkele Google-apparaten hebt staan (smart speakers, een Chromecast...) dan is de Huawei P40 Series in feite meteen afgeschreven, tenzij je een tweede smartphone neemt om die apparaten te bedienen.

(Image credit: Future)

Huawei P40 en Google-diensten: wat kan en wat niet?

We haalden hierboven al kort aan dat apps van Google zelf op geen enkele manier kunnen werken op onze Huawei P40 Pro, omdat ze de Google Play Services nodig hebben. Voor sommige apps zijn er omwegen, waaronder Gmail, YouTube en Google Maps. Als je back-ups maakt in Google Foto's, dan krijg je nu te maken met een aanzienlijk probleem. Via de Firefox-browser konden we makkelijk onze Google Foto's zien, maar de automatische back-up instellen zoals in de app gaat niet. Hetzelfde geldt voor Google Drive.

Bij Google Home konden we op geen enkele manier over de Chinese muur klimmen. Een nieuw Google-apparaat instellen gaat dus niet, en een bestaand apparaat gebruiken ook niet.

Aanvankelijk vonden we dat geen ramp, maar die gevolgen kunnen verder reiken dan we dachten. Zo konden we geen video's (noch via de mobiele site van YouTube noch via Netflix) streamen naar onze Google Chromecast. Films en series van Netflix konden we dan weer wel afspelen op onze Samsung smart tv die verbonden was met hetzelfde wifinetwerk. Hetzelfde was van toepassing op muziek via Spotify. We konden die muziek wél streamen naar ons wifispeaker van Bose, maar niet naar onze Google Nest Mini.

Een laatste gevolg is dat aankopen in games die niet in de Huawei AppGallery staan meestal niet mogelijk zijn. Veel apps laten hun aankopen verlopen via de Google Play Services en gebruiken daarvoor je Google Play Store krediet, maar dat is hier dus niet mogelijk. Toen we in Pokémon Go of Yu-Gi-Oh! Duel Links een aankoop wilden doen, konden we wel onze in-game munten gebruiken, maar we konden geen aankopen doen met echt geld.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Future) Afbeelding 2 van 2 Normaal kan je ook packs kopen met echt geld, maar dat is hier onmogelijk. (Image credit: Future)

Huawei P40 Pro: softwareproblemen

Voor we afsluiten met wat meer details over de camera's, botsen we eerst nog op een andere Chinese muur. Eens we de juiste apk-bestanden hadden, konden we Huawei P40 Pro gebruiken als een "normale" smartphone. Nu ja, min of meer.

Afgezien van het feit dat al onze automatische back-ups naar Google Foto's en Google Drive niet meer mogelijk waren, werkte alles grotendeels naar behoren. Er zijn echter een paar lastige klanten. Zo krijgen we bijvoorbeeld geen meldingen van Twitter, alhoewel al onze instellingen wel correct staan en onze andere smartphone die meldingen wel ontvangt. Bij WhatsApp krijgen we daarnaast niet van elk bericht een melding.

Huawei P40 Pro: cameravoorbeelden

We zijn voorlopig nog volop de camera aan het uittesten. Hieronder kan je alvast enkele sfeerbeelden zien van ons weekend met de Huawei P40 Pro.