Samsung Galaxy M41 mogelijk geannuleerd wegens schermproblemen

De aankomende Samsung Galaxy M41 zou het eerste apparaat van Samsung zijn dat gebruik maakt van een OLED-paneel van een derde partij. Het lijkt er echter op dat we nog wat langer zullen moeten wachten op een dergelijk partnerschap, aangezien de lancering ervan deze maand misschien niet meer zal plaatsvinden, en misschien wel nooit...

Samsung Display is een van 's werelds grootste en beste displayfabrikanten en levert panelen aan vele smartphonefabrikanten, waaronder Samsung Electronics. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle Samsung smartphones zullen kiezen voor een display van het zusterconcern. In feite hebben veel Galaxy M-en A-telefoons in het verleden ook gebruik gemaakt van LCD-schermen van derden.

Samsung Galaxy M41 mogelijk geannuleerd

De Samsung Galaxy M41 zou zich in de laatste fase van de ontwikkeling bevinden als de langverwachte opvolger van de M40 uit 2019. Een van de belangrijkste verwachte upgrades was de overstap naar een 6,67-inch OLED-paneel, wat nog steeds een zeldzaamheid is in dit segment. Hiervoor keek Samsung naar China Star Optoelectronics Technology (eigendom van TCL) als leverancier. Dit zou een uniek partnerschap zijn geweest.

Het lijkt erop dat de samenwerking in het water is gevallen, want in een rapport van de Zuid-Koreaanse industriepublicatie Thelec staat dat de CSOT OLED-panelen de kwaliteitscontrole van Samsung niet hebben doorstaan. Dit heeft de ontwikkelingscyclus zo ver doorbroken dat de Galaxy M41 misschien wel geannuleerd zal worden. De focus verschuift dan naar de M51.

Samsung zal blijven kijken naar Chinese fabrikanten van beeldschermen zoals CSOT en BOE voor goedkopere componenten voor haar budget smartphones. Eerder dit jaar leverde CSOT ook al panelen aan de Xiaomi Mi 10 en de Motorola Edge Plus, die beide over prima displays beschikken. Samsung overwoog ook een derde partij voor zijn vlaggenschepen van 2021, maar ook die plannen lijken te zijn mislukt.