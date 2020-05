Renders: Galaxy Note 20 Plus lijkt op S20 Ultra

The Note 20 Plus could look more like the S20 Ultra than the Note 10 Plus (above)

Niet lang geleden zagen we hoogwaardige renders die de standaard Galaxy Note 20 in geuren en kleuren toonden, en nu is het tijd om de Galaxy Note 20 Plus voor het eerst te ontmoeten.

Gedeeld via Pigtou (een hoesjeswinkel) en mede mogelijk gemaakt door OnLeaks (een alom gerespecteerde leaker) tonen de renders een 6,9 inch display met gebogen randen, een cameragat aan de voorzijde, een groot camerablok bovenaan de achterzijde, waar vermoedelijk vier lenzen zitten verpakt samen met een flitser en (vermoedelijk) laser autofocus.

Er bevindt zich een kleine rand onder het display, een gebogen achterzijde, en wat functies die een nieuwe positie hebben gekregen ten opzichte van de Galaxy Note 10 Plus. De S Pen bevindt zich nu niet rechts maar links aan de onderkant. De aan/uit-knop en volumetoetsen bevinden zich nu aan de linkerkant van het apparaat.

EXCLUSIVE: Samsung Galaxy Note 20 Plus renders, dimensions and 360 degrees video https://t.co/2RV9lneQPi#samsung #android #note20plusThanks to collaboration with @OnLeaks pic.twitter.com/7shS1lBQi3May 24, 2020

De Samsung Galaxy Note 20 Plus leak meldt verder dat de afmetingen van het apparaat 165 x 77,2 x 7,6 millimeter bedragen. Dat maakt de Note 20 Plus iets groter dan zijn voorganger, die afmetingen kent van 162,3 x 77,2 x 7,9 millimeter. Verder is de Plus-versie duidelijk dunner dan de verwachte 8,5 millimeter van de standaard Note 20, en de 8,8 millimeter van de S20 Ultra.

Ook op andere manieren lijkt de Note 20 Plus veel weg te hebben van de S20 Ultra. De schermgrootte is naar verluidt hetzelfde, en het camerablok aan de achterzijde is ook iets wat de S20 Ultra introduceerde. We hebben in een ander gerucht gehoord dat er een periscopische camera verwerkt zit in de Note 20 Plus, net als bij de S20 Ultra. Het grootste verschil zou zomaar eens de stylus kunnen zijn.

Uiteraard zullen er hier en daar wat kleine verbeteringen te noren zijn. Inclusief camera-opzet zou de Note 20 Plus een dikte kennen van 10,7 millimeter. Er zou dan ook serieus sterke hardware onder de motorkap kunnen zitten, en een boost in power sluiten we ook niet uit. Qua uiterlijk zijn de verschillen vooralsnog vrij schaars.

Hoewel we de huidige geruchten zeker met een korrel zout nemen, heeft OnLeaks wel een vrij goede naam in het geruchtencircuit. De kans is dan ook groot dat de officiële Galaxy Note 20 Plus gaat lijken op bovenstaand model.

Echt zeker weten doen we pas in augustus waarschijnlijk. Dat is immers de maand dat de nieuwe Galaxy Note 20-lijn verwacht wordt. Wij houden je in de tussentijd op de hoogte van nieuwe geruchten.