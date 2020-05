Zegt Samsung Galaxy Note 20 gedag tegen 100x zoom?

Samsungs nu al iconische 'Space Zoom' sterft waarschijnlijk een snelle dood. Een nieuwe leak wijst erop dat de 100x digitale zoom niet inbegrepen zit bij de Galaxy Note 20-serie.

Samsung zette hoog in met de camera's op de Galaxy S20 Ultra. Een gigantische sensor, extreme resolutie, hybride zoom en nog veel meer. Met name de zoomcapaciteiten vielen op. Dankzij een periscopische telefotocamera kan er 100x zoom gerealiseerd worden via een combinatie van hardware en software. Helaas voor de gebruikers van het toestel gaat de telefoon gebukt onder autofocus- en scherpteproblemen.

Volgens de leaker Ice Universe neemt de Galaxy Note 20-serie niet de 100x Space Zoom mee. Het werk van de telefotocamera lijkt weggelegd te zijn voor een meer conventionele camera. Ter verduidelijking: de S20 Plus gebruikt een 64MP camera met een effectieve zoom van 1,03x, waarna deze bijgesneden wordt in een hoge resolutie afbeelding voor betere resultaten. Eenzelfde implementatie wordt verwacht op de Note 20.

Galaxy Note20 + will still use 108mp HM1, but add a new sensor to assist in focusing and completely solve the focusing problem.May 19, 2020