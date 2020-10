Samsung Galaxy S20 Ultra camera-opzet breekt uit zichzelf bij enkele gebruikers

Samsungs Galaxy S20 Ultra mag dan tot een van de meest dure smartphones behoren die de Zuid-Koreaanse fabrikant ooit op de markt heeft gebracht, helemaal foutloos lijkt het apparaat zeker niet. SamMobile bericht dat zelfs het camera-eiland niet altijd te vertrouwen is.

Diverse S20 Ultra-gebruikers hebben van zich laten horen op het forum van Samsung, waar ze klagen over het feit dat het glas van de camera-opzet uit het niets kapot is gegaan. Door het gebroken glas wordt het lastig om mooie kiekjes te schieten met de gigantische 108-megapixelcamera en 100x Space Zoom-functie.

Volgens de getroffen partijen heeft er werkelijk niets plaatsgevonden waardoor het glas kapot zou moeten hebben kunnen gaan. Er is van één gebruiker te lezen dat de camera aan de achterkant van de S20 Ultra ineens gebroken was toen diegene wakker werd, zonder te weten hoe dit gebeurd kon zijn.

In dit specifieke geval ziet het kapotte camera-eiland er nogal dramatisch uit, alsof er een kleine kogel door het glas is geraasd.

(Image credit: Samsung Community Forums)

In een reactie op de afbeelding hierboven meldt een andere gebruiker hetzelfde probleem. Misschien nog wel problematischer: deze persoon heeft dit probleem aangekaart bij Samsung, maar zij weigeren verantwoordelijkheid te nemen voor deze designflater.

Verder wordt er gespeculeerd over de oorzaak van dit probleem. Het zou volgens de getroffen gebruiker kunnen gaan dat er een soort van gas tussen de camera en het glas zit, zoals in een dubbele ruit, waarna het van binnenuit zichzelf opblaast (door te veel druk).

(Image credit: SamMobile)

Een andere gebruiker in een nieuw draadje klaagt ook over het spontaan gebroken glas van de S20 Ultra, maar in zijn geval lijkt de schade minder heftig. Het zal hoe dan ook niet een positief effect hebben op de camerakwaliteiten van de S20 Ultra.

Garantieproblemen

Misschien nog wel het ergste van heel deze situatie is dat Samsung de schade vooralsnog niet vergoedt. Het valt volgens de fabrikant niet onder de garantie, waardoor je al snel honderden euro's kwijt zou zijn voor een reparatie.

Een woordvoerder van Samsung reageert het volgende op een van de berichten in het forum:

"Het spijt ons te horen over de scheur in je cameralens. Helaas dekt de garantie van Samsung Phone geen cosmetische schade. Als u ingeschreven bent bij Samsung Premium Care, kunt u een reparatie aanvragen bij een geautoriseerd Samung Repair Center of bij Partners. Ook kan het geen kwaad om te controleren of u verzekerd bent via uw serviceprovider. Als u via een geautoriseerd Samsung Repair Center of Partner (zoals U Break I Fix) gaat, bent u er zeker van dat uw telefoon met authentieke OEM Samsung-onderdelen wordt gerepareerd. Zij zullen ook controleren op integriteit en uw telefoon weer onder de garantievoorwaarden laten vallen. Om te controleren of er lokale Authorized Repair Centers zijn, verwijzen wij u naar www.Samsung.com".

We hebben Samsung gevraagd voor een aanvullende verklaring en wachten nog op een reactie.