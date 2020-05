'Samsung Galaxy Note 20 krijgt fix voor belangrijk irritatiepunt'

Alle recente Samsung vlaggenschepen hebben één duidelijke achilleshiel: er zit een trage vingerafdrukscanner onder het display. Een nieuwe leak suggereert dat het aanstaande Galaxy Note 20 duo dit minpunt aanpakt met een nieuwe, grotere vingerafdrukscanner.

Samsung behoort tot een van de weinige fabrikanten wereldwijd die een ultrasone scanner verkiezen boven een optische scanner voor hun vlaggenschepen. In theorie moeten ultrasone scanners veiliger en makkelijker in gebruik zijn wanneer je vieze of natte vingers hebt. Helaas voor Samsung zijn de scanners tot nu toe vooral traag en inaccuraat gebleken.

Galaxy Note 20 vingerafdrukscanner

In een recent interview met Ross Young, CEO van Display Supply Chain Consultants, vertelt hij meer over de Note 20-serie. Young heeft een redelijk track record op zijn naam. Zo wist hij het design van de Fold 2 te bevestigen, en nu weet hij ook meer over de specs van de Note 20-serie.

Volgens hem maken de nieuwe Note-telefoons gebruik van een nieuwe en significant snellere ultrasone vingerafdrukscanner. Deze moet naast de snelheid ook accurater werken.

Het is zeer aannemelijk dat het hier gaat om de Qualcomm 3D Sonic Max ultrasone in-display vingerafdrukscanner. Deze scanner werd afgelopen jaar onthuld en bedekt een gebied van 20 x 30 millimeter. Daarmee is het een van de grootste scanners onder het display die beschikbaar zijn. Hij is zelfs zo groot dat consumenten twee vingers tegelijkertijd kunnen registreren voor verbeterde veiligheid. Het apparaat is ongeveer 17 keer zo groot als zijn voorganger.

De shift naar grotere en betere scanners is een zeer welkome. De meeste in-display scanners op de markt werken met een optische scanner van Goodix, en die zijn de afgelopen jaren merkbaar sneller en veiliger geworden.

Interessant genoeg is de Galaxy A71 5G die in april in China is gelanceerd pas de eerste met een scanner van Goodix. Wellicht is het een teken dat Samsung kwalitatief betere scanners wil gaan gebruiken voor haar midrangers, zeker nu de Galxy A-serie al een tijdje wordt voorzien van nieuwe, experimentele functies.