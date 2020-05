Ultra-model Samsung Galaxy Note 20 zou Galaxy Fold 2 kunnen zijn

Het meest opvallende model in de Samsung Galaxy S20 serie is de S20 Ultra, een super-premium telefoon met een enorme body en scherm, en geavanceerde camera's. We dachten dat de aankomende Galaxy Note 20-reeks misschien ook een Ultra model zou bevatten, maar dat is misschien niet het geval volgens een analist.

Ross Young, die we veel informatie hebben zien lekken over de Samsung Galaxy Fold 2, heeft onlangs specificaties voor het display van de Galaxy Note 20 getweet, inclusief grootte en resolutie. Hij heeft die tweets opgevolgd met nog een tweet waarin hij zei 'Geen Galaxy Note Ultra Model, maar de Galaxy Fold 2 zal je Ultra zijn'.

No Galaxy Note Ultra model, but the Galaxy Fold 2 will be your Ultra. #GalaxyNoteMay 11, 2020

Het is onduidelijk waar Young zijn informatie vandaan heeft, maar als hij gelijk heeft, betekent dit dat de Note 20-reeks slechts twee toestellen zal bevatten, de 'standaard' Note 20 en de Note 20 Plus.

Dit zou niet per se een verrassing zijn, aangezien de Note 10-reeks van vorig jaar ook bestaat uit een standaard en Plus-model. Aangezien Samsung waarschijnlijk de Galaxy Fold 2 omstreeks dezelfde tijd als de Note 20 zal lanceren, namelijk in augustus, is het niet heel vreemd dat er geen super premium Note-smartphone zal zijn.

Samsung Galaxy Note 20 displayspecificaties

In een tweet zei Young dat de 'gewone' Samsung Galaxy Note 20 een 6,42 inch scherm zal hebben met een resolutie van 2345 x 1084. Blijkbaar zal dit een 120Hz verversingsfrequentie hebben, zoals de S20, maar met een variabele verversingsmodus (waarbij de verversingsfrequentie automatisch wordt aangepast aan wat je aan het doen bent) om de batterij te sparen.

In een vervolgtweet zei Young dat de Galaxy Note 20 Plus een 6.87-inch scherm zal hebben - dus bijna net zo groot als de S20 Ultra - met een resolutie van 3096 x 1444 en dezelfde verversingsfrequentie als het basismodel.

Als dat het geval is, dan zou het ontbreken van een Note 20 Ultra weer zinvol zijn, aangezien de Note 20 Plus zich richt op mensen die meer scherm willen. Een Ultra-model zou dan de grens van 7-inch overschrijden, wat wel erg groot is voor een smartphone.

De lancering van de Samsung Galaxy Note 20 wordt nog steeds verwacht in augustus, dus we zullen er dan achter komen of de informatie van Young al dan niet accuraat is.