Smartphones met camera onder display stap dichterbij na doorbraak

Visionox is een grote producent van OLED-displays. Het bedrijf, dat gevestigd is in China, lijkt een manier te hebben gevonden om een camera onder het display werkend te krijgen. Het bedrijf heeft wat promotiemateriaal naar buiten gebracht waarin haar technologie verduidelijk wordt. Berichtgevingen uit China melden dat Visionox gereed is om deze apparatuur op grote schaal te produceren voor smartphones.

IT Home meldt dat de nieuwe displays over zeer geavanceerde schermtransparantie beschikken, waardoor het mogelijk is om de frontcamera 'gewoon' te kunnen gebruiken door het scherm heen. Visionox hoopt dat door het transparante materiaal en de manier waarop het display en de camera verwerkt zijn, de kwaliteit van het scherm niet inboet tijdens het proces.

Hoe werkt het?

Visionox refereert naar het scherm dat het display bedekt als een subscherm. Om het display geleidend te maken en toch transparant te blijven voor de camera, heeft het bedrijf naast de verbeterde filmlaagstructuur ook organische en anorganische materialen met een hogere transparantie gebruikt.

Hiermee wil Visionox het niet-transparante deel dat de camera bedekt, vervangen door een meer geleidende laag. Dit moet niet alleen de transparantie en diffractie van het licht naar de camera binnenin, maar ook om het beste van beide aspecten te verbeteren.

Het bedrijf zegt ook dat het bereiken van transparantie terwijl het display de mogelijkheid biedt om inhoud te projecteren het meest uitdagende onderdeel is. Het bedrijf voegt eraan toe dat het door het gebruik van een speciale pixelopstelling in staat is om de overgangseffecten tussen het hoofdscherm en het hulpscherm dat de camera bedekt, te verminderen.

Helderdere selfies met een verborgen camera

Het hoofddoel van een nieuw transparant OLED-display is om een frontcamera te kunnen verwerken onder het display. Met dit in het achterhoofd gehouden heeft de fabrikant een speciale driver ontwikkeld die de storing tussen het display dat de camera en sensoren bedekt tot een minimum beperkt.

Visionox claimt dat het dankzij samenwerkingen met cameraproducenten in staat is om reflecties en fogging te elimineren. Het gebruikt dan ook een speciale pixelstructuur op een subscherm om selfies te verbeteren.

Daaraan voegt de fabrikant toe dat de camera's en software-algoritmen voor deze schermen deze functie moeten complementeren in de nabije toekomst. We zullen nog even geduld moeten hebben totdat er een smartphone met deze technologie op de markt komt, maar wij zien er nu al reikhalzend naar uit.