Samsung Galaxy Fold 2 verschijnt mogelijk met frontcamera onder display

De Samsung Galaxy Z Flip is minder dan een week oud op het moment van schrijven, maar we horen nu al geruchten over de nieuwe foldable van de Zuid-Koreaanse fabrikant. We hebben het dan over niets minder dan de Galaxy Fold 2.

De opvolger van de eerste vouwbare smartphone van Samsung zou volgens de Koreaanse nieuwskrant Aju News in juli 2020 uit de doeken gedaan kunnen worden. Gezien het feit dat de Fold na veel ontwikkelingsproblemen pas mondjesmaat in september 2019 op de markt verscheen, zou een opvolger na minder dan een jaar al in de winkels kunnen liggen.

Verder weet de krant te melden dat er hoogstwaarschijnlijk een frontcamera aanwezig is op de Fold 2 die onder het display zit. Deze technologie maakt een cameragat of notch overbodig.

Ross Young is de oprichter van Display Supply Chain Consultants en lijkt dezelfde informatie over Samsungs displaytechnologie te hebben, waardoor het gerucht groeit qua sterkte.

Verder claimt Young dat er een display van maar liefst 7,7 inch gemonteerd zal zitten op de Fold 2. Dat is merkbaar groter dan het 7,3 inch display van het origineel.

May have an under panel camera sensor too meaning no hole. May or may not have UTG. Have to boost UTG capacity in Vietnam...February 16, 2020

Ook Young houdt rekening met een release in het midden van het jaar. Aju News is met de maand juli echter een stukje zekerder van haar zaak.

Zelf houden we een slag om de arm wat betreft de releasemaand. Doorgaans staat de maand juli vol met nieuwtjes en geruchten rondom de Galaxy Note-serie, die tegenwoordig standaard in de maand augustus uitgebracht lijkt te worden.

Verder meldt Aju News dat de adviesprijs van de Fold vergelijkbaar zal zijn met die van het origineel. In Nederland heeft de Fold een adviesprijs van 2020 euro.

Als laatste nieuwtje melden beide bronnen dat de codenaam voor de Galaxy Fold 2 'Champ' bedraagt. Aangezien de geruchten pas net beginnen, nemen we voorlopig de foldable nieuwtjes met een korrel zout, maar er lijkt wel schot in de zaak te zitten.

Via Android Authority