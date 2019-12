Samsung Galaxy Fold verkoopt 1 miljoen exemplaren – zijn vouwbare smartphones nu 'in'?

Aangezien de Samsung Galaxy Fold lancering zo geplaagd werd door ongelukken, inclusief duurzaamheidsproblemen en een releasedatum die in totaal acht maanden was uitgesteld, was het niet duidelijk hoeveel mensen geïnteresseerd zouden zijn in de opvouwbare telefoon, maar het lijkt erop dat een miljoen mensen geld wilde neerleggen voor het apparaat.

Volgens de directeur van Samsung Electronics, Young Sohn, die sprak tijdens een evenement dat werd georganiseerd door TechCrunch, heeft Samsung een miljoen Galaxy Fold toestellen verkocht.

Een miljoen exemplaren is een indrukwekkend aantal, aangezien het toestel zo'n 2000 euro kost en al helemaal omdat de smartphone drie maanden in de winkel ligt.

Toen het duidelijk werd dat verschillende bedrijven opvouwbare telefoons zouden produceren, was er een hoop opwinding, maar een jaar van vertragingen, smartphones die werden gelanceerd maar nooit werden uitgebracht, en negatief nieuws rondom de apparaten, betekende dat we er niet zeker van waren hoe het publiek op de eerste beschikbare opvouwbare handset zou reageren.

Al lijkt het erop dat we ons geen zorgen hoefde te maken, want 1.000.000 mensen kunnen het niet allemaal mis hebben.

Zijn vouwbare smartphones de nieuwe trend?

Nu de Samsung Galaxy Fold een hit is, ziet het er ook rooskleurig uit voor de Motorola Razr 2019, de tweede beschikbare opvouwbare telefoon. Hij is lager geprijsd dan de Fold, dus wanneer hij verkrijgbaar is in januari 2020 kan hij iets betaalbaarder zijn voor mensen die een smartphone willen die je dicht kunt vouwen.

Dit verkoopcijfer is ook bemoedigend voor alle bedrijven die bevestigd hebben dat ze werken aan zulk soort apparaten, zoals Xiaomi, TCL, Microsoft, Oppo en Vivo.

Daarnaast zijn er nog een aantal bedrijven die volgens geruchten ook bezig zijn met vouwbare smartphones, hoewel daar nog niks over bevestigd is. Het zou gaan om Apple, Google, Sony en LG.

Dat gezegd hebbende, zitten we nog steeds in de beginfase van de opvouwbare toestellen en we moeten nog zien hoe populair de volgende smartphones zijn. En hoe de Galaxy Fold het zal doen op de lange termijn, voordat we hier een oordeel over vellen.