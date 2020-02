Samsung Galaxy Buds Plus uitgelekt in Apple App Store

Na de onthulling van software in Apple's App Store, bevestigde Samsung dat de nieuwe en verbeterde draadloze oortjes, de Samsung Galaxy Buds Plus, binnenkort gelanceerd worden.

Hoewel het slechts van korte duur was, stond er wel degelijk op de iOS-app-pagina dat de oortjes compatibel zijn met de iPhone 7 en nieuwer als ze draaien op iOS 10 of hoger. Samsung bevestigde aan CNET dat het enthousiast is om de Galaxy Buds Plus binnenkort te introduceren.

Gezien het feit dat Samsung Unpacked 2020 op 11 februari zal plaatsvinden en dat de originele Samsung Galaxy Buds op Unpacked 2019 met de Samsung Galaxy S10 zijn gelanceerd, is het vrij duidelijk wat "binnenkort" betekent. Volgens een gelekt beeld van een advertentie zouden de Galaxy Buds Plus zelfs gratis zijn bij een bestelling van de Galaxy S20 Plus of S20 Ultra.

De infopagina geeft jammer genoeg geen concrete specs van de oortjes en bevat alleen een afbeelding. Het feit dat er een iOS-app is, wil wel zeggen dat iPhone-gebruikers waarschijnlijk de oortjes uitgebreider kunnen bedienen. Meer info vinden we hier niet terug, maar gelukkig is er een andere gelekte afbeelding om ons uit de nood te helpen.

Lees hier onze review van de Samsung Galaxy S10 Plus van vorig jaar

Galaxy Buds Plus: kleiner formaat, grotere batterij?

Niet lang nadat Samsung officieel bevestigd had dat de Galaxy Buds Plus eraan komen, heeft bekende leaker Evan Blass een spec sheet de wereld in gestuurd. Daarop worden de nieuwe Galaxy Buds Plus vergeleken met de Originele Galaxy Buds. Volgens deze vergelijkende tabel zouden de nieuwe oortjes slechts 20 dollar - prijzen in euro staan er niet - meer kosten.

(Image credit: Evan Blass)

Als de info in het specs sheet klopt, dan zullen de Galaxy Buds Plus maar liefst 11 uur werken op een enkele lading. Daarnaast kan je ze een keer volledig opladen in de case voor een totale speelduur van 22 uur. Ze zouden ook sneller kunnen opladen waardoor je in amper drie minuten weer een uur muziek kan beluisteren.

Ze zouden uitgerust zijn met een dubbele dynamische speaker (woofer & tweeter), een extra microfoon aan de buitenkant en een speciale interactie met Spotify op het touchpad.

Het spec sheet vermeldt echter niets over noise-cancelling. Hoewel noise-cancelling een essentiële functie in de AirPods Pro is, lijkt het er voorlopig op dat de nieuwe Galaxy Buds Plus dit niet ondersteunen.