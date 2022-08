Samsung Galaxy Buds 2 Pro: prijs, specs, beschikbaarheid en meer

Tijdens Samsung Unpacked 2022, hebben we een heleboel Galaxy producten mogen verwelkomen. Hier bespreken we de gloednieuwe noise-cancelling oortjes, de Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Daarnaast zagen we nog de Samsung Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro.

Samsung Galaxy Buds 2 specs - Hi-res 24-bit end-to-end audio

- IPX7-score voor waterbestendigheid

- 10mm woofer en 5,4mm tweeter met dubbele driver

- Slimme noise-cancellation met Voice Detect

- Bluetooth 5.3 met Bluetooth LE audio

- Teleurstellende batterij

De nieuwe Samsung Galaxy Buds 2 Pro moeten strijden met toppers als Apple, Sennheiser en Sony om een plaats in onze koopgids met de beste draadloze oortjes. Dat doen ze met enkele geavanceerde upgrades tegenover de originele Samsung Galaxy Buds Pro.

Natuurlijk betekent dit dat de Samsung Galaxy Buds 2 Pro erop uit zijn om de eerste plaats weg te kapen van Apple's AirPods Pro. Verschillende functies op Samsung's spec-sheet zijn daarom niet al te subtiel gekopieerd van de AirPods Pro, waaronder '360 Audio' (bij Apple is dit Spatial Audio) en auto-switching tussen apparaten. Samsung stopt echter niet bij imitatie en probeert Apple op sommige vlakken volledig te overtreffen.

Hou TechRadar zeker in de gaten, want binnenkort zal je hier onze volledige Samsung Galaxy Buds 2 Pro review zien verschijnen.

De Samsung Galaxy Buds 2 Pro zijn 15% kleiner en voelen erg comfortabel aan. (Image credit: TechRadar )

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: Prijs en lanceringsdatum

De Samsung Galaxy Buds 2 Pro hebben een adviesprijs van 269 euro en komen daarmee dicht in de buurt van de AirPods Pro. De officiële prijzen van concurrenten als de Sony WF-1000XM4 en Bose QuietComfort Earbuds liggen in theorie hoger, maar in de praktijk vind je ze meestal aan een zachtere prijs.

Vanaf 26 augustus zal je de oortjes in de winkel vinden in drie kleurenopties: Graphite, White en Bora Purple.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro in hun opbergdoos. (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: Features

Het belangrijkste element op de Galaxy Buds 2 Pro specsheet is de end-to-end 24-bit audio support met compatibele Samsung-apparaten. Dit is allemaal te danken aan Bluetooth 5.3 en een nieuwe 'Samsung Seamless Codec'.

Hoewel we lang niet alles weten over deze codec, weten we wel dat Samsung's huidige Scalable Codec 24-bit/96kHz audiostreaming ondersteunt met bitrates tot 512kbps. Deze nieuwe standaard moet dat verbeteren. Het lossless aanbod van Tidal en Apple Music (streams die tot nu toe op geen enkele AirPod in volledige resolutie kunnen worden beluisterd) kan dus in theorie worden beluisterd met de Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

Vervolgens wordt automatisch schakelen tussen verschillende Samsung-apparaten waarop je bent aangemeld nog steeds ondersteund. De selectie apparaten is nu verder uitgebreid met Samsung TV en Galaxy Book-modellen.

Zoals bij alle Pro-oortjes, zien we hier ook active noise-cancelling (ANC). We zijn vooral blij om Voice Detect terug te zien. Hierdoor kunnen de oortjes detecteren wanneer iemand met je begint te praten, zodat ze automatisch omgevingsgeluid doorlaten. Dit soort awareness-modus zien we vaker terug, maar een geheel automatische modus zoals Voice Detect is een unicum.

De batterijduur is helaas de grootste teleurstelling. Je krijgt 5 uur batterij van de Samsung Galaxy Buds 2 Pro met ANC ingeschakeld en in totaal 18 uur als je de lading in de case erbij rekent. Dat is zeker geen recordtijd.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: Design

De Samsung Galaxy Buds 2 Pro zijn 15 procent kleiner dan de originele Galaxy Buds Pro, waardoor ze comfortabeler zouden moeten zijn. Er is ook een nieuwe ventilatieopening om de luchtstroom te verbeteren en druk te verminderen. Dit alles zullen we binnenkort uitgebreid testen.

De Samsung Galaxy Buds 2 Pro hebben vervolgens een dubbele driver, bestaande uit een woofer van 10mm en een tweeter van 5,4mm. Dit zien we niet vaak bij draadloze oortjes. Onder andere de Bowers & Wilkins PI7 en Honor Earbuds 3 Pro hadden dit ontwerp en klonken uitstekend in de review.

IPX7 waterdichtheid is ook een troef tegenover de AirPods Pro. De oortjes van Apple hebben een IPX4-score en zijn daarmee "spatwaterdicht", maar de IPX7-score van Samsung wil zeggen dat de oortjes maximaal 30 minuten een meter onder water kunnen liggen. Tegelijkertijd zijn we niet verbaasd door deze score, aangezien we die ook zagen bij de originele Galaxy Buds Pro.

Alles hierboven wijst erop dat de Samsung Galaxy Buds 2 Pro in onze lijst met beste noise-cancelling oortjes zullen komen. Van zodra onze volledige review afgewerkt is, zal je zien welke plaats Samsung kan bemachtigen in die lijst.