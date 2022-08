Samsung onthult Galaxy Watch 5 en Galaxy Watch 5 Pro

Samsung heeft eindelijk de langverwachte Galaxy Watch 5 en de Galaxy Watch 5 Pro onthuld. Dit deden ze tijdens het Unpacked-evenement waar het bedrijf tevens de Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Buds 2 Pro onthulde.

De opvolger van de Samsung Galaxy Watch 4 focust wederom op gezondheid en fitness met nieuwe tools “om je gezondheids- en fitnessdoelen te realiseren”, aldus Samsung.

Galaxy Watch 5 vs. Galaxy Watch 4

Het beeldscherm van de Galaxy Watch 5-serie is dit keer een Sapphire Crystal Glass-display waardoor de buitenkant 60 procent harder moet zijn dan de Galaxy Watch 4. Het display op de Watch 5 en de Watch 5 Pro is een 1,4 inch Super AMOLED-scherm met een resolutie van 450 x 450, en de kleine Watch 5 heeft een 1,2 inch 396 x 396 Super AMOLED-scherm.

Samsung heeft de processor niet aangepast, dus dezelfde Exynos W920 Dual-Core 1.18GHz chip die de Watch 4 draaiende hield, zit ook in de Watch 5. De batterijen in alle versies van de Watch 5 zijn wel een stuk groter (max. 410mAh voor de 44mm Watch 5, en 590mAh voor de Watch 5 Pro), en volgens Samsung laadt de Watch 5 tot 30 procent sneller op dan zijn voorganger.

De Watch 5 Pro is groter, steviger en zit nog voller met nieuwe functies, waarover je meer kan lezen in onze Watch 5 Pro hands-on review.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Functies en software

De Watch 5 en de Watch 5 Pro draaien op Wear OS (3.5) en de One UI Watch 4.5-interface stelt de gebruiker in staat om gemakkelijk toegang te krijgen tot apps zoals SoundCloud en andere functies vanaf je pols.

De Samsung Galaxy Watch 5 en de Watch 5 Pro focussen op fitness met een verscheidenheid aan gezondheids-gerelateerde tools. Denk hierbij aan Body Composition-metingen die je een inzicht moeten geven in je gezondheid, en Sleep Scores die je slaappatroon in kaart brengen compleet met het meten van je zuurstofgehalte in je bloed en een heuse snurkdetectie voor de onrustige slapers onder ons.

De 3-in-1 BioActive Sensor die werd geïntroduceerd op de Galaxy Watch 4 is verbeterd voor de nieuwste versie in de serie. Met deze sensor kan je jouw zuurstofniveaus, hartslag en stressniveau meten en door het vernieuwde ontwerp van de smartwatch maakt de sensor meer contact met je pols waardoor de metingen in de praktijk accurater zouden moeten zijn.



Behalve de typische gezondheidstools kan je met SmartThings-integratie slimme apparaten zoals automatische lichten, tv’s en airco uit op door jou ingestelde momenten.

Prijs en releasedatum

De Samsung Galaxy Watch 5 en de Galaxy Watch 5 Pro zijn vanaf 10 augustus tot 25 augustus beschikbaar om te pre-orderen, waarvan de levering start op 26 augustus. De Galaxy Watch 5 is beschikbaar in twee maten: 40mm en 44mm. Voor de smalle versie met Bluetooth betaal je 299 euro, 329 euro voor de smalle LTE-versie en 379 euro voor de grote LTE-versie.

De Galaxy Watch 5 Pro is 45mm en voor de Bluetooth-versie betaal je 469 euro en de LTE-versie iets meer met 519 euro. Het is ook mogelijk om de Watch 5 via de Bespoke Studio op Samsung.com zelf te ontwerpen met 488 unieke combinaties door het model, de afmeting en de kleur van de band en het frame te kiezen.