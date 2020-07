Samsung deelt nieuwe Unpacked teaser

Samsung bouwt het momentum langzaam maar zeker op voor haar Unpacked-evenement. Het event vindt plaats op 5 augustus, en aan de leaks en teasers te zien mogen we ons opmaken voor een knaller.

Nadat bevestigd is dat er vijf apparaten onthuld worden op het virtuele evenement, liet Samsung eerder deze week een hint vallen dat de Galaxy Fold 2 mogelijk één van de te presenteren toestellen is.

Uiteraard verwachten we dat de meeste aandacht uitgaat naar de Samsung Galaxy Note 20.

Vandaag plaatst de Koreaanse elektronicagigant een teaservideo als opwarmer voor het evenement, en we krijgen een iets beter beeld van de mogelijk te verschijnen apparaten op 5 augustus.

Wat zijn de 5 apparaten?

In het reclamespotje zien we een liquide symbool in de inmiddels vaak voorbijgekomen bruine kleur (in leaks). De matte afwerking neem vele vormen aan, en die vormen lijken op de te verschijnen toestellen.

Gaan we af op de contouren die we zien (en geruchten), dan gaan we uit van onder meer de Galaxy Note 20, Galaxy Fold 2, Galaxy Buds Live, en Galaxy Watch 3.

Vervolgens eindigt het filmpje waar de vloeistof 'woohoo' schrijft (of zoiets). Zo lijkt het althans.

De teaser van vandaag zal de speculatie rondom Samsungs evenement zeker goed doen, en dat is natuurlijk precies wat Samsung wil hebben. Zo blijf je natuurlijk top of mind bij fans en volgers.

Visuals op iconische plekken

Samsung zelf meent een grote rol te spelen in deze bijzondere tijden. Stephanie Choi, Senior Vice President en hoofd van het marketingteam Mobile Communications Business van Samsung Electronics, had het volgende te zeggen: "Nu de wereld ongekende tijden tegemoet gaat, zijn verbindingen met mensen en toegang tot informatie belangrijker dan ooit. Als toonaangevend merk hebben we de verantwoordelijkheid om de maatschappij vooruit te helpen."

"Onze eerste virtuele Galaxy Unpacked zal worden uitgezonden vanuit Korea, waar we nieuwe producten zullen onthullen die gericht zijn op zinvolle innovaties die deze belofte mogelijk maken, en deze campagne is ontworpen om onze consumenten een vroege blik te geven. We moedigen je aan om op 5 augustus mee te kijken en om meer te weten te komen".

De bijzondere visuals van het filmpje zullen te zien zijn op enkele iconische plekken, te beginnen het COEX-gebouw in Seoul vandaag. Vervolgens vind je het ook terug op Times Square in New York, FNAC in Madrid, Piccadilly en Waterloo in Londen, en Station Warszawa Centralna in Warschau.

Bron: Samsung