Xiaomi lanceert Redmi 9 met 5.020mAh accu voor 149 euro

Na een korte radiostilte is Xiaomi weer helemaal terug in het budgetsegment met haar Redmi-submerk. De Xiaomi Redmi 9 is onthuld in Spanje, en hield de gemoederen al even bezig. Het apparaat is gericht op mensen die veel smartphone voor weinig geld willen.

Via het Spaanse Twitter-account zijn de specificaties en prijs bevestigd. De opvolger van de Redmi 8 kost 149 euro, wat nog altijd een zeer lage prijs is in het smartphonelandschap vandaag de dag. Wel is hij met 198 gram best wel een zware jongen te noemen.

Uit de afbeeldingen maken we op dat er polycarbonaat is gebruikt voor de achterkant met een gestructureerd design. De telefoon verschijnt in de kleuren grijs, paars en groen.

(Image credit: Mi.com)

Officiële specificaties

Aan de voorzijde is een 6,53 inch FHD+ LCD-display met een resolutie van 2340 x 1080 pixels. In de regendrupnotch zit een frontcamera verwerkt. Xiaomi meldt dat de maximale helderheid rond de 400 nits zit en beschermd is door een laag Gorilla Glass 3.

Onder de motorkap is een MediaTek Helio G80 inbegrepen, gekoppeld met een Mali-G52 GPU voor het grafische gedeelte. De achterzijde van het toestel heeft een ring verwerkt rondom de quad camera-opzet, vergelijkbaar met de Poco X2.

Er is een primaire 13MP f/2,2 sensor, een 8MP groothoekcamera, 5MP macrosensor en een 2MP dieptesensor. Er bevindt zich een vingerafdrukscanner onder de cameralenzen, net als bij de Redmi Note 8 Pro.

(Image credit: Mi.com)

De voorzijde kent een 8MP-frontcamera. De nieuwe Redmi 9 is uitgerust met een 5.020mAh-accu en 18W-snelladen. Helaas wordt er slechts een 10W lader meegeleverd in de doos.

De Redmi 9 heeft verder ondersteuning voor 4G, Bluetooth 5.0, NFC voor betalingen, Wi-Fi 802.11ac, en GPS. Ook mogen een koptelefooningang en USB-C poort niet ontbreken.

Volgende week ligt de Redmi 9 in de winkels in Spanje. Over een releasedatum in Nederland of België is nog niets bekend.