Qualcomm's satellietcommunicatie is de grootste nieuwe Android functie

Er is een grote kans dat jouw volgende Android-telefoon ondersteuning krijgt voor Qualcomm's dienst voor satellietcommunicatie. De processor-fabrikant heeft aangekondigd deze dienst naar toestellen van zes grote fabrikanten te brengen.

Qualcomm's 'Snapdragon Satellite'-dienst is ontworpen om je de mogelijkheid te geven om je contacten ook te kunnen bereiken als je op een afgelegen plek bent waar je normaal geen bereik zou hebben via je normale netwerk en dat konden we ook testen in onze hands-on met deze technologie. We hebben inmiddels te horen gekregen dat Honor, Motorola, Nothing, Oppo, Vivo en Xiaomi allemaal smartphones gaan ontwikkelen met ondersteuning voor satellietcommunicatie.

Een grote naam die mist op die lijst van Android-smartphonefabrikanten is Samsung. Dat komt omdat Samsung recentelijk zijn eigen netwerkmodem heeft aangekondigd, waarmee het bedrijf ook communicatie tussen telefoons en satellieten mogelijk maakt. Naar verwachting zou de Samsung Galaxy S23 ook ondersteuning krijgen voor Qualcomm's Snapdragon Satellite-technologie, maar gek genoeg was deze dienst niet te vinden op dat toestel (ook al kan de dienst technisch gezien wel draaien op de S23).

De reden voor het gebrek aan deze functie lijkt dus te zijn dat Samsung zelf de beste Android-variant van de Apple's SOS-noodmeldingen wil creëren. In tegenstelling tot het systeem dat Apple gebruikt, is Qualcomm's technologie (waarbij een Iridium-satellietnetwerk wordt gebruikt) ontwikkeld voor een breder gebruik dan alleen voor noodmeldingen. Qualcomm geeft aan dat zijn technologie ook gewoon voor "recreatieve" doeleinden kan worden gebruikt op plekken waar je met standaard netwerken slecht bereik hebt. Je kan zo dus toch nog communiceren met vrienden en familie als je geen (normaal) bereik hebt.

Het is nog niet bekend wanneer we de eerste smartphones zullen zien verschijnen met Qualcomm Snapdragon Satellite-ondersteuning, maar het zou niet heel lang meer moeten duren. Qualcomm zegt namelijk dat de technologie op 5G-apparaten zal verschijnen die gebruikmaken van een Snapdragon 8- of Snapdragon 4-processor. Dat betekent dat het in de eerste instantie alleen beschikbaar zal zijn op premium en midrange toestellen.

Het lijkt echter niet alleen bij smartphones te blijven. Qualcomm heeft namelijk al gezegd dat Snapdragon Satellite ook naar andere apparaten in verschillende productcategorieën zal komen, waaronder computers, auto's en IoT-apparaten.

Conclusie: Satellietcommunicatie komt ineens overal uit de lucht vallen

(Image credit: Motorola)

Satellietcommunicatie blijkt een van de grootste thema's te zijn op het MWC 2023-evenement dat deze week gaande is (en dat je kan volgen via onze MWC 2023-liveblog). Deze aankondiging van Qualcomm laat zien dat dit een van de grootste functies wordt op je toekomstige Android-toestel, ook al lijkt Samsung dus zijn eigen plannen te hebben op dit vlak.

Motorola heeft vorige week ook al een concurrent aangekondigd voor Qualcomm's nieuwe dienst, de Motorola Defy 2. De Defy 2 is een 'rugged' Android-smartphone die gebruikmaakt van een satellietcommunicatiedienst genaamd 'Bullitt Satellite Messenger'. Het bedrijf kondigde ook de 'Defy Satellite Link' aan (die je hierboven kan zien). Dat is een Bluetooth-apparaat waarmee je deze dienst ook op oudere Android-toestellen en op iPhones kan gebruiken.

Qualcomm en Bullitt's satellietcommunicatiediensten bieden allebei ongeveer dezelfde mogelijkheden aan gebruikers (berichten versturen en ontvangen in gebieden met een slecht "normaal" bereik), maar de diensten zijn gebaseerd op verschillende netwerken en werken ook op verschillende manieren. Qualcomm belooft echter een wereldwijd bereik "van pool tot pool" (zolang je zicht hebt op de open lucht), terwijl de dekking van Bullit's satellietdienst iets beperkter is.

Qualcomm's dienst gaat ook gewoon gebruikmaken van het standaard SMS-berichtsysteem van Android en je zal dus voor deze berichten geen aparte app nodig hebben. Dat is bij Bullit's dienst wel het geval. Wat we nog niet weten is hoeveel Snapdragon Satellite gaat kosten. Voor de Bullitt Satellite Messenger is er al een indicatie gegeven van ongeveer 4,99 dollar/4,99 pond per maand. Met dat abonnement kan je vervolgens 30 berichten per maand sturen. Je krijgt dan ook toegang tot de extra optie om SOS-noodberichten te kunnen versturen.

Qualcomm en Bullitt bieden allebei veelzijdigere diensten dan Apple's SOS-noodmeldingen en we verwachten de eerste Android-telefoons met Snapdragon Satellite later dit jaar al te zien. Satellietcommunicatie is nu nog niet echt een veelgebruikte functie, maar het zal zeker interessant worden om te zien hoe Apple en Samsung hierop gaan reageren.