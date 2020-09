PS5 ondersteuning voor PS3, PS2 en PS1 games onzeker

Ondanks ondersteuning voor meer dan 4.000 PS4-games bij de lancering, heeft het er alle schijn van dat games voor de PS1, PS2 en PS3 niet speelbaar zullen zijn op de PS5.

Die informatie halen we op uit een FAQ genaamd 'Transitioning PlayStation 4 Titles to Next-Gen Versions', geplaatst op de website van Ubisoft. In zeer duidelijke taal wordt vermeld dat backwards compatibility beschikbaar is voor ondersteunde PlayStation 4-titels, maar niet mogelijk is voor games van de PlayStation 3, PlayStation 2, en PlayStation 1.

De informatie is ondertussen verwijderd uit het bericht, maar het kwaad was toen al geschied. Het internet vergeet immers nooit.

Ter verdediging van Sony: het bedrijf heeft nooit beweerd dat de PS5 volledig backwards compatible zou zijn, en het heeft alleen gezegd dat het bij de lancering het overgrote deel van de PlayStation 4-catalogus zal ondersteunen.

Transfer van PS4 naar PS5, niet andersom

Hoewel de rest van de Ubisoft FAQ vrij rechttoe rechtaan is over het upgraden, is er één punt dat zeker het vermelden waard waard is; in de tekst stelt Ubisoft dat 'enkel upgrades van PlayStation 4 naar PlayStation 5 beschikbaar zijn voor fysieke of digitale kopieën van geschikte games'.

Dit houdt het volgende in: koop je een game op de PS4, dan krijg je van Ubisoft ook de PS5-versie. Koop je echter de PS5-versie, dan hoef je niet te rekenen op een gratis kopie van de PS4-editie.

De achterliggende redenering is redelijk logisch, want de meeste mensen zullen de game van PS4 naar PS5 upgraden en niet downgraden. De Smart Delivery-functie van Microsoft voor first-partygames op Xbox Series X en Xbox One X werkt toch iets anders. Hierbij wordt de juiste versie van de game 'gewoon' gedownload. Smart Delivery kijkt dan ook op welke console je speelt en welke versie daarbij hoort.

Toegegeven: de FAQ van Ubisoft is niet heel hoopgevend, maar Sony zelf heeft hiervan nog niets bevestigd. Het is dan ook wachten totdat de Japanse fabrikant zelf met meer informatie over dit onderwerp naar buiten komt.