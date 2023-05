Deal alarm: PlayStation 5 met God of War: Ragnarök nu goedkoper dan losse console

De PS5 is na een lange tijd inmiddels eindelijk regelmatig op voorraad, maar de console is sinds zijn lancering wel in prijs gestegen van 499,99 euro naar 549,99 euro (voor de versie met diskdrive). Dat is een vrij hoge prijs, dus elke deal is meegenomen en Amazon en bol.com hebben momenteel een geweldige deal. De retailers bieden namelijk de bundel met de PlayStation 5 console en de game God of War: Ragnarök aan voor minder geld dan de console zelf normaal los kost.

De bundel van de console en deze game kost momenteel 531,98 euro bij Amazon Nederland en 531,99 euro bij bol.com. Dat is dus de beste prijs die we in tijden hebben gezien voor de PS5 en je krijgt er ook nog eens een geweldige exclusieve PS5-game bij. De deal is bij Amazon overigens wel alleen via de Nederlandse website beschikbaar, maar bij bol.com zit er geen verschil tussen de prijs op de Nederlandse en Belgische website.

Heb je ook nog wat accessoires nodig voor je nieuwe PS5? Dan hebben we hieronder een aantal handige koopgidsen voor je verzameld.