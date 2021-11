PS Plus-games december 2021 mogelijk vroegtijdig gelekt

Het ziet er naar uit dat de PlayStation Plus games voor december 2021 zijn gelekt, voor Sony’s officiële bekendmaking.

VGC schrijft over een lek dat zij hadden gespot op het forum Dealabs. Volgens Dealabs-gebruiker Billbill-Kun gaan de drie games voor alle PS Plus-abbonees de Challenger Edition van Godfall voor PS4 en PS5, samen met Lego DC Super Villains en Mortal Shell voor de PS4. Het ziet er naar uit dat de Challenger Edition van Godfall een nieuwe versie van het spel gaat zijn. Het is nog onduidelijk wat deze titel inhoudt.

Het mag duidelijk zijn dat het nog niet zeker is welke gratis games je volgende maand gratis mag downloaden. De informatie komt van een leaker in plaats van Playstation zelf. Je moet het dus met een korreltje zout nemen. Maar: Dealabs-gebruiker Billbill-Kun heeft het vaak bij het juiste eind. Hij heeft de gratis games voor PS Plus-leden goed voorspeld voor september, oktober én november. En dan hebben we de Xbox Live Games with Gold titels voor december nog niet genoemd. Schrijf de titels dus maar vast op!

We naderen het einde van de maand, dus binnen een paar dagen zal Sony de officiële lijst bekendmaken, Dan is het absoluut zeker welke games je volgende maand kunt oppikken.

Tot die tijd kun je de games van november nog steeds kopen. Het was een vrij gulle maand, met Knockout City en First Class Trouble op PS5 en PS4, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning op PS4 en een drietal bonus PSVR-games: The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners en Until You Fall.

Analyse: Een goed moment om een PS Plus abonnement te nemen

Behalve dat PlayStation Plus toegang geeft tot online gamen, krijg je als abonnee elke maand een aantal gratis games om toe te voegen aan jouw PlayStation-bibliotheek.

Als je door de games van november (of onze gelekte informatie over december) denkt dat het misschien wel tijd is om een PS Plus-abonnement te nemen, of als je huidige abonnement bijna afloopt, dan is dit eigenlijk hét moment om er een te kopen.

Met de huidige Black Friday 2021 zijn er goede deals te krijgen voor PlayStation Plus-lidmaatschappen. Je kunt het beste kiezen voor het volledige lidmaatschap van 12 maanden. Die geeft in de regel de beste waarde voor je geld. Als je gaat voor een jaarabonnement, hoef je een jaar lang niet te denken aan het verlengen ervan. Als kers op de taart zal de verlengingsperiode weer samenvallen met de Black Friday-periode, dus je zult waarschijnlijk ook dan een goede deal kunnen krijgen.

Wij houden de scherpste Black Friday PlayStation Plus deals bij op TechRadar om je daar een handje mee te helpen.