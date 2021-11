Black Friday-deal: koop nu extra voordelig 12 maanden PlayStation Plus

De Black Friday-week is weer in volle gang! Verschillende webwinkels staan inmiddels al vol met aanbiedingen, waaronder Bol.com en MediaMarkt. In onze overzichtsartikelen kun je de beste deals vinden. Daarnaast lichten we regelmatig verschillende topdeals uit, zoals deze PlayStation Plus-aanbieding.

Normaliter ben je bijna 60 euro kwijt voor een abonnement. Maar met deze deal kun je een jaar genieten van PlayStation Plus voor 39,99 euro. Ben jij een van de gelukkigen die een PS5 heeft bemachtigd? Dan kun je deze deal niet missen!

PlayStation Plus Black Friday-deal

Met dit abonnement kun je een jaar genieten van alle voordelen van PlayStation Plus, zoals online multiplayer. Of je nu op zoek bent naar teamgenoten of tegenstanders, PS Plus is een must-have om samen te spelen.

Ook genieten abonnees van verschillende voordelen in de PlayStation Store. Zoals exclusieve kortingen alleen voor PS Plus-leden. Daarnaast krijg je maandelijks twee gratis PS4 of PS5-games die je tijdens je lidmaatschap kan spelen.

De laatste feature die je krijgt met PS Plus is 100GB aan opslag in de cloud. Kom je ruimte tekort op jouw PS4 of PS5? Dan heb je PS Plus nodig! Bij MediaMarkt en Bol.com is het abonnement nu ontzettend voordelig te krijgen.

Hieronder vind je de PlayStation Plus Black Friday-deal terug.

