Productie Samsung Galaxy Fold 2 zou van start zijn gegaan

De Samsung Galaxy Fold 2 lijkt in augustus te worden aangekondigd, want volgens een bericht uit Korea is de smartphone net in massaproductie gegaan. Daily Korea bracht het nieuws over deze inside informatie van Samsungs productieplannen als eerste naar buiten.

Er wordt gezegd dat Samsung al bulkbestellingen voor de onderdelen die nodig zijn voor de massaproductie heeft geplaatst bij grote leveranciers. Gezien het feit dat voor vouwbare smartphones complexere onderdelen worden gebruikt, is het bericht van mening dat het tijdsverloop tussen de bestelling en de levering van de onderdelen ook iets langer zal zijn dan normaal.

Een van de grootste veranderingen die verwacht worden tegenover de originele Fold is een overstap naar UTG (ultradun glas) in plaats van plastic voor het display. Dit zorgt ervoor dat het vouwmechanisme steviger is, wat zeker welkom is aangezien vouwen een essentieel onderdeel is van de smartphone. We weten dat Samsung beschikt over dit materiaal, aangezien dat al gebruikt werd voor de Samsung Galaxy Z Flip.

De Fold 2 zal naar verwachting in augustus het podium delen met de Samsung Galaxy Note 20 serie. Een tweede foldable, die aanzienlijk goedkoper zal zijn, zou ook in de maak zijn, waarbij Samsung inspiratie haalt bij de eerste Galaxy Fold en de Z Flip.

Als alles loopt zoals verwacht, dan zal Samsung het ultra-premium segment overspoelen met meerdere foldables, waardoor de voorsprong op de concurrentie wordt vergroot.

De Samsung Galaxy Fold 2 zal naar verwachting ook een hogere verversingsfrequentie van 120Hz, een periscopische zoomcamera en ondersteuning voor de S-pen stylus bieden. Het buitenste display zou tot slot groter en functioneler zijn.