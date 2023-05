Pixel Watch 2 arriveert misschien tegelijkertijd met de Pixel 8

Het ziet ernaar uit dat de Google Pixel Watch 2 binnenkort zal arriveren. het gerucht is volgens bronnen met insider informatie dat Google dezelfde planning als vorig jaar gaat aanhouden en de geüpdatete smartwatch in oktober zal lanceren, naast zijn nieuwe flagship-telefoons.

Dit gerucht komt vanuit informatie die 9to5Google (opens in new tab) in handen heeft gekregen, maar we weten verder eigenlijk nog niet precies wat we kunnen verwachten. De eerste teaser voor de originele Pixel Watch verscheen tijdens Google IO 2022 en vervolgens werd de smartwatch naast de Pixel 7 en Pixel 7 Pro gelanceerd. De eerste Pixel Watch is door Google niet officieel in Nederland en België uitgebracht, maar je kan hem wel bijvoorbeeld via Duitsland of Frankrijk bestellen. Het is nu dus de vraag of de Pixel Watch 2 bij ons wel een officiële release krijgt of dat we de nieuwe smartwatch ook weer uit het buitenland moeten halen.

Volgens de bekende leaker Jon Prosser komt er ook een goedkoper horloge aan, die meer gericht zal zijn op kinderen en misschien ook onder het Fitbit-merk wordt uitgebracht. Het lijkt er in ieder geval dus op dat er genoeg op de planning staat voor het Google Pixel 8-evenement.

Can confirm, as we have been working on the story in the background. As far as I know, Google is planning two watches for later this fall.1) Pixel Watch 2, which will launch with Pixel 8, and 2) a version for kids, though that more than likely will be branded as “Fitbit” https://t.co/pcbgfk3Af1May 5, 2023 See more

Ruimte voor verbetering

De originele Google Pixel Watch heeft over het algemeen redelijk veel positieve feedback gekregen, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. Een krachtigere processor is een goed begin, want daarmee kan het horloge snellere prestaties en een betere batterijduur leveren. Daarnaast kunnen er natuurlijk ook meer sensors verschijnen op het nieuwe model.

Qua design lijkt het ons onwaarschijnlijk dat er heel veel zal veranderen. Het gaat hier namelijk pas om de tweede versie van dit product en daarnaast zal Google eventueel ook nog dezelfde bandjes willen blijven ondersteunen, om misschien op die manier nog wat mensen over te halen om te upgraden.

Het schijnt nog niet helemaal zeker te zijn dat de nieuwe smartwatch ook echt de Pixel Watch 2 gaat heten, maar we zouden zo ook niet echt weten wat voor naam Google anders zou gaan gebruiken. We verwachten dus zeker nog wat meer leaks tussen nu en oktober.

Conclusie: Google krijgt meer vertrouwen in zijn hardware

Volgens geruchten staan de Google Pixel 7a en de Google Pixel Fold ook al bijna op het punt om te worden gelanceerd, dus dit wordt een druk jaar voor Google als het gaat om hardware. Het bedrijf zet dan ook niet alleen in op updates voor bestaande producten, maar ook op nieuwe vormfactors.

Het is duidelijk dat Google meer vertrouwen krijgt in zijn hardware. Voor een lange tijd is het bedrijf alleen maar echt gefocust geweest op de zoekmachine en op apps, maar nu heeft het toch ook wel een indrukwekkende portfolio aan fysieke producten.

Het is dan ook interessant om te zien dat de Pixel Watch 2 misschien dus al een jaar na het eerste model gaat verschijnen. Daarmee lijkt Google een vergelijkbaar releaseschema aan te houden als Apple met zijn Apple Watches. We zijn benieuwd of Google die trend blijft voortzetten.

Aangezien Google IO 2023 al volgende week is, is er een redelijke kans dat we daar iets horen over de Pixel Watch 2. Dat gebeurde immers vorig jaar ook met de eerste Pixel Watch. Misschien krijgen we dus ook wat details over wat het nieuwe model allemaal met zich meebrengt.