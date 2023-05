Google Pixel Fold design volledig onthuld in gelekte beelden

Volgens veel verschillende bronnen lijkt het erop dat de Google Pixel Fold deze maand zal worden onthuld, na jaren aan geruchten en speculatie. Dankzij een aantal nieuwe gelekte renders hebben we nu ook een redelijk goed idee van hoe het apparaat eruit gaat zien.

Deze beelden komen vanuit bekende leaker Evan Blass (opens in new tab) (via 9to5Google (opens in new tab)) en laten de nieuwe foldable zien in een donkergrijze kleur. Als we even terugkijken naar de kleurvarianten van voorgaande Pixel-smartphones, dan zou deze kleur wel eens 'charcoal' gaan heten.

Er zit ook weer een dikke camerabalk achterop, net als op voorgaande toestellen zoals de Google Pixel 7 en het ziet ernaar uit dat we drie cameralenzen achterop krijgen. Dat komt overigens ook overeen met eerdere geruchten die we hebben gehoord over de aankomende telefoon.

Image 1 of 2 Hier is de camerabalk te zien. (Image credit: Evan Blass) We krijgen hier ook een eerste blik op het bekende Pixel-homescherm. (Image credit: Evan Blass)

Scharnier en homescherm

Het scharnier op deze foldable ziet er mooi dun uit, dus we hopen dan ook dat de uiteindelijke Pixel Fold ook relatief dun een lichtgewicht zal worden. Een eerder gerucht suggereerde ook dat de Google-telefoon een steviger scharnier zou krijgen dan degene die op Samsung's Fold aanwezig is.

We hebben ook een blik gekregen op het bekende Pixel-homescherm met zijn 'Material Design'-thema. Gebaseerd op wat we eerder hebben gehoord vanuit onofficiële kanalen, zou het buitenste scherm van het apparaat een vrij compacte grootte van 5,8 inch krijgen.

Het Google IO 2023-evenement zal op 10 mei beginnen en gezien de hoeveelheid leaks die we al voorbij hebben zien komen over de Pixel Fold, zou het een verrassing zijn als de vouwbare telefoon niet wordt onthuld tijdens dit evenement, maar het kan wel zijn dat hij pas ergens in juni echt in de verkoop zal gaan.

Conclusie: een gewaagde stap voor Google

Met de waarschijnlijke release van de Google Pixel 8 later dit jaar heeft Google duidelijk het gevoel dat het inmiddels genoeg ervaring heeft met hardware om de volgende stap te zetten: een foldable toevoegen aan de productlijn.

Momenteel is de Samsung Galaxy Z Fold 4 toch wel het meest bekende en populaire toestel van alle foldables, maar het zijn er dan ook niet zo heel veel. De technologie voor vouwbare schermen is nog steeds lastig om goed te krijgen en de problemen rondom de scharnieren en en de stevigheid van het scherm zijn nog steeds dingen die potentiële kopers in gedachten houden.

De complexiteit van de technologie zorgt helaas ook nog voor hoge prijzen: deze telefoon gaat volgens geruchten ongeveer 1.799 dollar kosten (met mogelijk ook een vergelijkbare europrijs). Google gokt er dus op dat mensen bereid zullen zijn om zoveel geld neer te leggen voor hun volgende smartphone.

Alles wat we tot nu toe gehoord hebben, lijkt te suggereren dat dit een indrukwekkend apparaat wordt, met een soepel vouwmechanisme en een aantal high-end specs. We zullen echter nog wel even moeten wachten om te zien of Google's eerste foldable ook echt een hit wordt bij consumenten.