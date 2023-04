Google Pixel Fold in actie te zien in eerste gelekte video

Na jaren aan geruchten lijkt het er nu eindelijk op dat de Google Pixel Fold binnen de komende twee maanden ongeveer zal worden onthuld. In de tussentijd hebben we nu ook een korte gelekte video gezien, waarin we het vouwmechanisme in actie zien.

Dit nieuws komt vanuit de bekende leaker Kuba Wojciechowski (opens in new tab) op Twitter (via 9to5Google (opens in new tab)). Het is erg interessant om de Fold in actie te zien, maar het gaat dus ook echt alleen om het vouwmechanisme in dit clipje. Verder krijgen we vrijwel niets anders van het toestel te zien.

De interface is weggevaagd, maar we zien wel de afgeronde randen van het frame van de vouwbare smartphone en een coverscherm. Het scharnier ziet er redelijk stevig uit, maar de video is eigenlijk te kort om er verder nog veel andere conclusies uit op te maken.

Een week vol met leaks

Eerder vorige week hoorden we al dat de Pixel Fold langer mee zou gaan dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Z Fold 4, omdat hij namelijk steviger zou zijn: het Samsung-toestel kan zo'n 200.000 keer worden gevouwen, voordat je misschien problemen met het scharnier krijgt en Google's variant zal nog vaker kunnen worden gevouwen.

Als het gaat om de rest van de specs, dan weten we inmiddels dankzij een enorme leak van vorige week dat de Pixel Fold zal beschikken over een Google Tensor G2-chip, 12GB aan RAM en 256GB of 512GB aan opslagruimte. Verder worden de kleurvarianten waarschijnlijk gewoon wit of zwart.

Diezelfde bron suggereerde ook dat we op 26 april (komende woensdag) een tease zullen krijgen voor de foldable, voordat hij uiteindelijk tijdens Google IO 2023 op 10 mei echt zal worden onthuld. Hij zal misschien echter pas in juni of juli in de verkoop gaan.

Conclusie: Google's grootste jaar voor hardware tot nu toe

Dit wordt een erg belangrijk jaar voor Google met alle nieuwe hardware die dit jaar op de planning staat. Naast de Pixel Fold verwachten we ook de verschijning van de Google Pixel 7a tijdens Google IO en we kunnen ook uitkijken naar de Google Pixel 8, die waarschijnlijk later in het jaar nog zal verschijnen.

Ook de Google Pixel Tablet, die al eerder is aangekondigd, zal waarschijnlijk binnenkort lanceren en er is ook een mogelijkheid dat we een Pixel Watch 2 kunnen krijgen. De eerste Pixel-smartwatch lijkt redelijk goed te zijn ontvangen, dus een opvolger zal vast onderweg zijn.

Dat zijn natuurlijk allemaal opvolgers van bestaande apparaten, behalve de Google Pixel Tablet. De Pixel Fold is echter nog onbekend terrein voor het bedrijf. Foldables zijn natuurlijk sowieso nog relatief nieuw.

Apple wacht bijvoorbeeld momenteel ook nog even met een mogelijk vouwbaar toestel, dus het zal interessant zijn om te zien hoe goed de Pixel Fold het gaat doen en of er echt een markt voor is. De prijs zal daarbij natuurlijk cruciaal zijn en helaas verwachten we niet dat het een goedkoop apparaat zal zijn.