Pixel 7 Pro kan camera's Galaxy S22 Ultra waarschijnlijk niet overtreffen

Recente specs leaks wijzen erop dat de Pixel 7 Pro geen grote upgrade tegenover de Pixel 6 Pro zal zijn. Nu zien we in een nieuw, meer gedetailleerde lek dat de camera een van de weinige, grote upgrades zal zijn.

Een volledige specslijst werd gedeeld op Google News Telegram-kanaal (opens in new tab) (via leaker Yogesh Brar (opens in new tab) en Phone Arena (opens in new tab)) en vermeldt een klein detail dat we nog niet eerder hadden gezien, en dat is de 5x optische zoom.

De Google Pixel 6 Pro heeft 4x optische zoom, dus als dit accuraat is dan zal de Pixel 7 Pro iets verder kunnen inzoomen. Hiermee zal hij veel andere telefoons overtreffen, maar niet de 10x zoom van de Samsung Galaxy S22 Ultra.

Pixel 7 and Pixel 7 Pro specsheet is outMatches the one I had shared last weekPricing is the same as Pixel 6 seriesIndia pricing will be competitive... pic.twitter.com/hk3Xln6IEgOctober 2, 2022 See more

Het is niet alleen de optische zoom die zou toenemen, want de lijst noemt ook een 30x digitale zoom tegenover 20x op de Pixel 6 Pro.

Deze specs lijst, die werd gespot op de website van een Taiwanese telecomprovider, vermeldt daarnaast nieuwe cameramodi, zoals Movie Motion Blur en Macro Focus. Die eerste zou kunnen werken zoals de Cinematic Mode voor iPhone, waarbij je na een opname kan aanpassen op welk onderwerp de focus ligt. Macro Focus zou kunnen helpen met het scherpstellen bij macrofoto's.

De overige specs hebben we al eerder gehoord en in de meeste gevallen lijken ze identiek aan de Pixel 6. Opvallend is de vermelding van Face Unlock, wat we niet meer hebben gezien na de Pixel 4 uit 2019. Als de feature aanwezig zal zijn, dan krijgen we eindelijk de mogelijkheid om zowel vingerafdrukscanner als gezichtsherkenning te gebruiken op een Pixel-smartphone.

Analyse: kandidaat voor beste camera op een smartphone?

De Google Pixel 6 Pro staat al hoog in onze lijst van smartphones met de beste camera. Met bovenstaande verbeteringen zal de Pixel 7 Pro waarschijnlijk nog hoger eindigen.

Zal hij helemaal bovenaan staan? Dat durven we niet met zekerheid zeggen, want de Samsung Galaxy S22 Ultra en de iPhone 14 Pro zijn stevige concurrenten. Hij maakt zeker kans, vooral omdat we verwachten dat dit niet de enige verbeteringen zijn in de camera.

Er zal waarschijnlijk nieuwe software zijn en de nieuwe Tensor G2-chipset zou de camera ook kunnen verbeteren. Hoewel de hardware ogenschijnlijk niet veel zal veranderen (50MP-hoofdcamera, 12MP-groothoekcamera, 48MP-telefoto), krijgen we wel krachtigere cameraprestaties.

Is het genoeg om de 48MP-camera van de iPhone 14 Pro of de 100x Space Zoom van de Galaxy S22 Ultra te overtreffen? Daar komen we pas achter na onze volledige review.