Pixel 5 en Pixel 4a 5G prijzen en kleuren gelekt door meerdere handelaars

De Google Pixel 5 en Pixel 4a 5G zullen waarschijnlijk worden aangekondigd op 30 september, maar sommige handelaars konden blijkbaar niet wachten om beide toestellen al online te zetten, waarmee ze potentieel de prijzen en andere details hebben onthuld.

Zoals gezien door 9to5Google is de Pixel 4a 5G reeds genoteerd geweest door BT in het Verenigd Koninkrijk met een releasedatum van 15 oktober, voor een prijs van £499, in een zwarte uitvoering en met 128GB opslaggroote.

Google heeft zelf al gezegd dat de prijs in de Verenigde Staten zou starten op $499, dus hier moeten we geen conversie doen. Over prijzen in euro weten we nog niets, maar aangezien de prijs in pond en dollar gelijk blijft, zou een prijs van €499 niet zo heel vreemd zijn.

Daarnaast heeft computeruniverse uit Duitsland zowel de Pixel 4a 5G als de Pixel 5 al opgelijst. De laatstgenoemde staat er in zowel een groene als blauwe kleur, met 128GB opslaggrootte en een prijs van €629.

De Pixel 4a 5G staat er in een zwarten en witte uitvoering, met 128GB opslaggrootte en een prijs van €499. Deze kleuren en prijzen zijn identiek aan een recent lek van Roland Quandt (een lekker met een goede reputatie).

Er zijn ook wat specificaties genoteerd voor de Pixel 4a 5G op deze site, maar op de toevoeging van 5G na zijn ze identiek aan de standaard Google Pixel 4a.

Als laatste heeft morecomputers een vermelding van de Pixel 5 tegen £615 en de Pixel 4a 5G voor £513, beide met 128GB opslagruimte. We zijn iets minder zeker van deze prijzen, aangezien ze toch aan de hoge kant lijken en in geval van de Pixel 4a 5G in strijd zijn met de vermelding bij BT.

Deze vermeldingen stonden online op moment van schrijven, dus we kunnen bevestigen dat ze echt zijn, maar het kunnen natuurlijk ook slechts voorlopige prijsbepalingen zijn, dus de informatie kan nog altijd fout zijn. Neem alles dus voorlopig met een korreltje zout, maar verwacht zeker wat meer duidelijkheid op 30 september.

