Originele Google Pixel krijgt nog één laatste software-update

Als je de trotse eigenaar bent van een originele Google Pixel of Pixel XL, dan krijg je in december nog één allerlaatste software-update.

Dit is meteen de eerste keer dat Google een van zijn eigen Pixel-smartphone laat vallen uit zijn maandelijkse updatecyclus. De zoekgigant heeft bevestigt dat deze upgrade de allerlaatste zal zijn.

De originele Google Pixel-smartphones werden onthuld in oktober 2016. Sinds hun lancering hebben ze elke maand een update gekregen en draaien ze zelfs op Android 10. Vooral dat laatste was een grote verrassing, aangezien Google bij de lancering drie jaar aan beveiligingsupdates beloofde, maar slechts twee upgrades van de Android-versie, waardoor Android 10 niet meer op de planning stond.

Eigenaars van de originele Pixels merkten begin deze maand op dat hun toestellen geen nieuwe beveiligingsupdate hadden ontvangen. Hierdoor ontstonden al vermoedens dat de updatecyclus zijn einde naderde. Die zijn nu ook bevestigd.

Wat dit betekent voor de Google Pixel 2 en Pixel 2 XL is nog onduidelijk. Google heeft nog niets bevestigd over de toestellen, maar we verwachten hier hetzelfde patroon te zien. Hoogstwaarschijnlijk ontvangen ze volgend jaar nog de update naar Android 11, maar krijgen ze in december van dat jaar hun laatste beveiligingsupdate.