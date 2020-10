Oppo Reno 4 Series met Reno 4 Pro 5G officieel uit de doeken

Vandaag heeft Oppo eindelijk haar nieuwe Oppo Reno 4 Series uit de doeken gedaan. Hoewel het coronavirus voor de nodige vertraging heeft gezorgd bij tal van smartphonefabrikanten, lijkt de Reno 4 Series gewoon volgens planning op de markt te komen.

Desondanks was de presentatie een stuk anders dan men vooraf waarschijnlijk had ingebeeld. Zoals zo vaak dit jaar verliep de onthulling van de nieuwe telefoonserie volledig digitaal.

Oppo heeft voor de Benelux drie Reno 4-toestellen gepresenteerd. Wij vertellen je hieronder meer over de specificaties van deze nieuwe 5G ready smartphones.

Oppo Reno 4 Pro 5G

Het komt eigenlijk niet meer voor dat Oppo géén mooie smartphone op de markt brengt, en deze trend doorbreekt de Oppo Reno 4 Pro 5G zeker niet. In vergelijking met zijn voorganger, de Oppo Reno 3 Pro, is er sprake van een nog slanker design. De algehele dikte van het toestel bedraagt slechts 7,6 millimeter en het gewicht 172 gram. Ruimte voor een 3,5mm ingang is er niet gemaakt daarentegen.

De behuizing is gemaakt van glas en metaal, en de gebogen randen laten het apparaat lekker in de hand liggen. De Oppo Reno 4 Pro 5G maakt gebruik van een 6,5 inch AMOLED-display met levendige kleuren. Dankzij de Full HD+ resolutie is het display scherp genoeg voor dagelijks gebruik. Het 90Hz display zorgt tevens voor een vloeiende schermweergave ten opzichte van de 'standaard' 60Hz.

Onder de motorkap maakt de Oppo Reno 4 Pro 5G gebruik van de Snapdragon 765G, een chipset die we kennen van bijvoorbeeld de LG Velvet en Oppo Find X2 Neo. Het komt gezien de naam natuurlijk niet als een verrassing dat deze chipset 5G-ondersteuning heeft. Het geheugen bedraagt 256GB en 12GB RAM.

(Image credit: OPPO)

Aan de achterzijde van de Oppo Reno 4 Pro 5G vinden we drie camera's terug. De primaire 48MP-camera met optische beeldstabilisatie aan boord. Deze camera wordt bijgestaan door een 12MP-groothoekcamera en een 13MP-telefotocamera met 2x optische zoom.

Filmen is mogelijk in maximaal 4K met 30 frames per seconde, inclusief optische en elektronische beeldstabilisatie. De Ultra Night Video-functie zorgt ervoor dat je ook bij weinig daglicht de helderste en scherpste beelden kunt opnemen. Het Moonlight Video Algoritm is een AI-toepassing die de helderheid van het scherm tot 75% verhoogt bij nachtopnames, en dat van de opname zelf met 33,7%.

Een van de grote voordelen van deze smartphone is de aanwezigheid van Night Mode. In situaties met weinig licht geeft de Reno 4 Pro 5G de kiekjes een boost in kwaliteit als je 5 tot 10 seconden stil blijft staan. Aan de voorzijde zit een 32MP-frontcamera verwerkt in het display.

Uit de doos draait de nieuwe Reno-smartphone op ColorOS 7, wat gebaseerd is op Android 10. Een update naar Android 11 is in de maak.

De accucapaciteit bedraagt 4.000mAh. Hoewel draadloos opladen geen optie is, maakt de SuperVOOC 65W snellaadtechnologie aan boord naar onze mening veel goed; binnen 30 minuten is de smartphone volgens Oppo weer volledig opgeladen via de USB-C ingang.

De Oppo Reno 4 Pro 5G komt op 8 oktober beschikbaar in de Benelux voor de prijs van 799 euro in de kleuren Galactic Blue en Space Black. Tot 31 oktober krijg je een gratis OPPO Watch 41mm (249 euro) bij je aankoop.

Oppo Reno 4 5G

Naast de Pro-versie is er ook nog ruimte gemaakt voor de 'reguliere' Oppo Reno 4 5G . De modellen kennen veel gelijkenissen met elkaar. Zo komt de behuizing goed overeen met elkaar en bestaat deze uit ogenschijnlijk dezelfde materialen.

Ook de Full HD+ schermresolutie is hetzelfde. De Reno 4 5G gezegend met een iets kleiner schermdiagonaal, namelijk 6,43 inch. De 90Hz ververssnelheid blijft behouden. Ondanks de kleinere afmetingen bedraagt het gewicht 183 gram, 11 gram meer dan de Pro-versie.

Net als bij de Oppo Reno 4 Pro 5G zit er bij de standaard versie een Snapdragon 765G onder de motorkap die het geheel moet aansturen. De opslagcapaciteit bedraagt 128GB en wordt bijgestaan door 8GB RAM.

(Image credit: Oppo)

Het grote verschil met de Pro-versie vinden we terug in de camera-opzet. De reguliere Reno 4 5G wordt bijgestaan door een primaire 48MP-camera zonder optische beeldstabilisatie. Verder is er een 8MP-groothoekcamera en 2MP-dieptesensor inbegrepen.

Ook bij de Oppo Reno 4 5G is er een nachtmodus inbegrepen, al zal je het moeten doen zonder telefotocamera, en is de kwaliteit van de groothoek op papier minder. Video's opnemen is maximaal mogelijk in 4K met 30 frames per seconde. In plaats van optische ben je aangewezen op elektronische beeldstabilisatie. Aan de voorzijde zit een 32MP-frontcamera geplaatst in het display. In plaats van een rond cameragat kent de Reno 4 5G een wat meer horizontaal gaatje.

De accucapaciteit van het toestel bedraagt 4.000mAh en er is eveneens ondersteuning voor SuperVOOC 2.0 65W snelladen. Draadloos opladen is niet mogelijk. Ook de Reno 4 5G draait uit de doos op ColorOS 7, gebaseerd op Android 10.

De Oppo Reno 4 5G verschijnt op 8 oktober in de Benelux voor 599 euro in Galactic Blue en Space Black. Tot 31 oktober krijg je een gratis OPPO Watch 41mm (249 euro) bij je aankoop.

Oppo Reno 4 Z 5G

Als goedkoopste model is er de Oppo Reno 4 Z 5G. De Oppo Reno 4 Z 5G kent een iets groter 6,57 inch Full HD+ display en is de grootste van de drie qua afmetingen. Het bijzondere aan de Reno 4 Z 5G is dat er bij dit model een 120Hz ververssnelheid aanwezig is. In plaats van een OLED-display gaat het hier dan ook om een LCD-scherm. Verder weegt hij met 184 gram het meest van de drie.

Onder de motorkap is er een MediaTek MT6873V Dimensity 800 chipset aanwezig, met onder meer 5G-ondersteuning. De opslag bedraagt 128GB/8GB RAM. Het geheugen is niet uitbreidbaar.

(Image credit: Oppo)

De smartphone maakt gebruik van een primaire 48MP-camera, 8MP-groothoekcamera, 2MP-macrosensor, en 2MP-dieptesensor. Aan de voorzijde is een dubbele 16MP- en 2MP-camera verwerkt, waarvan de laatste een dieptesensor is.

De 4000mAh aan accucapaciteit is bij dit model bedraad op te laden met een snelheid van 18W. Uit de doos draait de smartphone op ColorOS 7, gebaseerd op Android 10.

De Oppo Reno 4 Z 5G komt op 8 oktober op de markt in de Benelux voor 399 euro in enkel de zwarte versie. Bij aankoop van een Reno 4 Z5G krijg je gratis W51 wireless earbuds (119 euro).