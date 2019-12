Oppo Reno 3 teaser: afscheid van haaienvin?

Als je bekend bent met de Oppo Reno-serie, dan herken je deze telefoons waarschijnlijk al vanaf een afstandje; de haaienvin is een vrijwel unieke feature van deze Chinese toptelefoons. Deze stijlvolle implementatie van het frontcameramechanisme lijkt echter verloren te zijn gegaan in het ontwikkelen van de Oppo Reno 3.

Die vermoedens worden in ieder geval bevestigd wanneer we kijken naar de teaser op de Chinese website van Oppo. De vicepresident van Oppo, Brian Shen, bevestigt in een tweet dat er een 5G-versie van de Reno 3 gaat verschijnen. We zien in zijn bericht een foto van de voorzijde, evenals een video dat de achterkant van het toestel laat zien.

De gedeelde afbeeldingen van Shen tonen de 5G-versie van de Oppo Reno 3, maar we vermoeden dat het design van de reguliere Reno 3 niet veel anders zal zijn; de Reno 10X Zoom en Reno 5G verschillen ook niet veel van elkaar namelijk.

Buiten het feit dat de Reno 3 een Snapdragon 765 gaat gebruiken, hebben we nog niet al te veel gehoord over de te verschijnen telefoon. Oppo lijkt zich echter volledig te richten op 5G, wat volgens de Chinese fabrikant dé nieuwe feature van de komende jaren is.

Het belangrijkste punt van de gedeelde afbeeldingen is zonder meer de afwezigheid van de haaienvin. In plaats daarvan gebruikt de Reno 3 een kleine notch. De Pro-versie zal naar verluidt een cameragat in het scherm hebben, net als de Samsung Galaxy S10.

Wat is de Oppo Reno 3?

Naast het gemis van een haaienvin kunnen we nog de nodige informatie halen uit de teasers van de Oppo Reno 3.

A first look at OPPO Reno3 Pro 5G - it will feature a glass body with a thickness of just 7.7mm (excluding the lens), which may just be the thinnest dual-mode 5G phone in it’s price segment. 👀 pic.twitter.com/KD9goOTD6bNovember 28, 2019

De afbeeldingen van de Reno 3 5G Pro tonen dat er een gebogen scherm aanwezig is - een primeur voor Oppo. Deze designvorm is meestal voorbehouden voor premium smartphones. Een goed voorbeeld hiervan is de OnePlus 7 Pro en Galaxy Note 10 Plus.

Shen meldt verder dat de Pro 5G slechts 7,7 millimeter dik zal zijn. Daartegenover staat wel een gigantische schermdiagonaal van 6,8 inch. Dit maakt de Reno 3 een uitstekend apparaat voor het bekijken van multimedia.

A first look at the full rear side of OPPO Reno3 Pro 5G. Thoughts? 👀 pic.twitter.com/V8yknOzFofDecember 9, 2019

Het ziet ernaar uit dat de Reno 3 Pro gebruikmaakt van vier camera's aan de achterzijde. Dat is hetzelfde aantal als bij de Reno 2. We hopen dat de lenzen naast de primaire camera een stukje beter presteren dan bij zijn voorganger, aangezien die ons bij de Reno 2 niet helemaal konden bekoren.

We hebben nog geen releasedatum van de Oppo Reno 3-telefoons gespot. Als we een gokje moeten wagen, dan zouden we er niet raar van opkijken als de toestellen officieel uit de doeken gedaan worden tijdens het MWC 2020 in Barcelona.