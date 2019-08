Oppo Reno 2 aangekondigd in teaser video

Vier maanden na de lancering van de nieuwe Reno assortiment, presenteert Oppo de Reno 2 in een teaser video. De smartphonefabrikant plaatste een aantal video's op hun Indiase Twitter-account, waarschijnlijk omdat de Reno 2 als eerste wordt uitgebracht in India.

Begin deze week werd namelijk bekend dat er een lanceerdatum is vastgesteld voor de Oppo Reno 2 in India; woensdag 28 augustus.

Hieronder kun je de teaser video bekijken.

Wat opvalt in de video is de aandacht voor de cameraopstelling en die is best indrukwekkend. Met highlighting Ultra Dark Mode, Ultra Steady Video en zijn vermogen om 20x te zoomen. De Reno 2 beschikt over een viervoudige cameraopstelling aan de achterkant van 48MP + 13MP + 8MP en een 2MP dieptesensor.

De 20x zoomlens lijkt niet dezelfde periscoop lens te gebruiken als de Reno 10x Zoom. De Reno 2 heeft een 2x optische zoom, die een 5x hybride zoom mogelijk maakt en alles wat daar voorbij gaat regelt hij digitaal.

Specificaties

Dankzij een Chinese regelgevende instantie hebben we een lijst met specificaties in handen kunnen krijgen die als eerste werden onthuld door Android Police.

De Oppo Reno 2 heeft een 6.5-inch AMOLED scherm met een resolutie van 1080 x 2400 en een beeldverhouding van 20:9. Hij zou draaien op een Qualcomm Snapdragon 730 met een RAM geheugen van 8GB, met 128/256GB aan beschikbare opslagruimte. Verder beschikt de Reno 2 over een 3.915mAh-batterij.

Zoals we al eerder hebben vermeld, komt de nieuwe Reno smartphone eerst in India uit. Wanneer het toestel in Europa verschijnt heeft Oppo nog niet bekendgemaakt.