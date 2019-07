OPPO toont ‘Waterfall-scherm’ met gebogen schermranden

OPPO, de Chinese smartphonefabrikant die eerder nog uitpakte met een frontcamera die verwerkt zat in het scherm, pakt nu ook uit met een scherm waarbij amper of geen randen meer zijn. Zonder knoppen aan de zijkanten en een scherm dat links en rechts lichtjes doorbuigt.

OPPO geeft zijn nieuwe scherm zelf de naam ‘waterfall’. Het doet in eerste instantie wel wat denken aan Samsung’s Edge screen. Echter is het grote verschil hier dat OPPO er in geslaagd is alle andere knoppen, camera’s of vingerscanners te verwerken onder het scherm waardoor er bijna geen randen meer zijn boven- en onderaan.

Taking borderless smartphone innovation to new heights, we're thrilled to give you a first look at 'Waterfall Screen' technology. 🤯What do you think the screen-to-body ratio is on this prototype? 😏 pic.twitter.com/99AQKh9ZgHJuly 29, 2019