Oppo presenteert nieuwe technologie tijdens de Oppo Inno Day 2022

Oppo hield vandaag weer het jaarlijkse technologie-evenement genaamd Oppo Inno Day (2022) via een livestream. Het thema van het evenement was "Empowering a Better Future" en stond in het teken van nieuwe technologische innovaties op het gebied van entertainment, productiviteit, gezondheid en onderwijs.

In 2021 richtte het bedrijf al het Oppo Health Lab op voor ontwikkelingen om mensen te helpen bij een gezonde levensstijl. Dit jaar is het submerk OHealth erbij gekomen en heeft Oppo ook het eerste product onder die merknaam onthuld: de OHealth H1. Daarnaast werden ook de MariSilicon Y Bluetooth-SoC en de Air Glass 2 AR-bril gepresenteerd.

OHealth H1

De OHealth H1 is het eerste product onder de OHealth-merknaam en dit apparaat is een gezondheidsmonitor voor het hele gezin. De OHealth H1 beschikt over zes functies om je gezondheid mee te meten: een zuurstofsaturatiemeter, een hartslagmeter, een lichaamstemperatuursensor, een ECG-functie, een stethoscoopfunctie en slaaptracking. Door een combinatie van de nauwkeurige sensors en Oppo's gezondheidsalgoritmes kun je de gezondheid van je hele gezin in de gaten houden.

(Image credit: Oppo)

De H1 is ook niet zo groot en industrieel qua ontwerp als de typische medische apparatuur. Het is een licht (95 gram) apparaatje met een ovaal ontwerp met afgeronde randen. Hij is dus veel praktischer voor in huis dan de meeste medische apparaten en kan ook makkelijker mee worden genomen in je tas.

De OHealth H1 is Oppo's eerste echte stap in het produceren van slimme apparaten voor de gezondheidszorg.

MariSilicon Y

(Image credit: Oppo)

De MariSilicon Y werd ook onthuld tijdens de Inno Day 2022 en is het tweede lid van de MariSilicon-familie. Het eerste lid was de MariSilicon X NPU (Neural Processing Unit). Het nieuwe Y-model is de eerste Bluetooth-SoC die gebruikmaakt van de geavanceerde N6RF-procestechnologie. Deze chip die door Oppo zelf is ontwikkeld, gebruikt een Bluetooth-bandbreedte die ongeveer 50 procent hoger is dan die van de meeste high-end Bluetooth-chips die vandaag de dag op de markt zijn.

De MariSilicon Y gebruikt een exclusieve URLC-codec (Ultra Resolution Lossless Codec) in combinatie met een speciale NPU om voor het eerst 24-bit/192 kHz-audio te kunnen versturen via een Bluetooth-verbinding. Die chip zorgt er dus voor dat Bluetooth-audiokwaliteit nog dichter bij de analoge audiokwaliteit komt van een bekabelde verbinding. Ook zijn er volgens Oppo met deze chip nieuwe mogelijkheden voor ruimtelijk geluid. Deze chip zal dus zorgen voor een verbeterde digitale audio-ervaring op draadloze Bluetooth-oortjes en -koptelefoons.

Air Glass 2

Oppo gaf ons ook een eerste blik op de nieuwe Assisted Reality-bril genaamd de Oppo Air Glass 2. Deze bril weegt maar ongeveer 38 gram en heeft daarmee dus een erg licht ontwerp, dat ook niet heel erg opvallend is. De Air Glass 2 gebruikt 's werelds eerste SRG-diffractieve golfgeleiderlenzen, die zijn ontwikkeld door Oppo. Die lenzen zijn ook geschikt voor zichtcorrectie en andere aanpassingen, waardoor ze verder dus niet veel meer verschillen van een normale bril.

(Image credit: Oppo)

Met de Oppo Air Glass 2 kun je telefoongesprekken houden, gebruikmaken van real-time vertalingen, gebruikmaken van navigatie, stem in tekst omzetten en nog veel meer andere slimme acties uitvoeren. De bril moet volgens Oppo nieuwe mogelijkheden bieden in de interactie tussen mensen en technologie.