Oppo Find X5 Pro bijna identiek aan de OnePlus 10 Pro volgens leak

De OnePlus 10 Pro, het nieuwste vlaggenschip van OnePlus, lanceerde verrassend vroeg. Als deze telefoon niks voor jou is, zul je ook niet onder de indruk zijn van de nieuwste Oppo. Naar verluidt zijn de smartphones bijna identiek aan elkaar.

Tipgever Digital Chat Station plaatste enkele specs van de Oppo Find X5 Pro, de aankomende topklasse smartphone van Oppo, op Weibo. De post werd snel verwijderd, maar er gaan nog screenshots van rond.

Het vorige vlaggenschip van Oppo was de Find X3 Pro, dus de overstap van 3 naar 5 is ietwat vreemd. Mogelijk is dit om verwarring met de Oppo Reno 4 te voorkomen.

PFEM10
6.7" 2K AMOLED LTPO 2.0
120Hz refresh rate
32MP IMX709
50MP IMX766 OIS + 50MP IMX766 + 13MP
Snapdragon 8 Gen1 + MariSilicon X
5000mAh
80W
50 watt wireless

De lijst met specs van Digital Chat Station lijkt akelig veel op die van de OnePlus 10 Pro.

Zo hebben beide smartphones een 6,7 inch 120Hz QHD AMOLED-display, een Snapdragon 8 Gen 1-chipset, een 5.000mAh-batterij met 80W bedraad snelladen en 50W draadloos laden en een 32MP selfiecamera.

Er zijn een paar kleine verschillen te vinden, met name in de camera’s en het ontwerp van de Oppo Find X5 Pro. Hierboven is een uitgelekte afbeelding van de smartphone te zien.

Als het om fotografie gaat, heeft de OnePlus 10 Pro een 48MP hoofcamera, een 50MP groothoeklens en een 8MP telefotolens. De Oppo Find X5 Pro krijgt naar verluidt een 50MP hoofdcamera, 50MP groothoeklens en een extra 13MP camera. Waar de laatstgenoemde camera voor dient, is niet duidelijk.

Analyse: waarom lijken ze zo veel op elkaar?

Het simpele antwoord: Oppo en OnePlus zijn in feite hetzelfde bedrijf.

In 2021 zijn de twee smartphonemakers gefuseerd. Nu hebben ze dezelfde teams voor onderzoek en ontwikkeling. Dus van plagiaat is geen sprake, maar toch vragen we ons af waarom de bedrijven dit doen. Daar hebben we vooralsnog geen goed antwoord op.

Er is geen voordeel aan twee bijna identieke smartphones uitbrengen. Het maakt het alleen maar moeilijker voor consumenten om een keuze te maken. Misschien maken klanten juist de overstap naar een concurrerende smartphone van Samsung als de verschillen zo onduidelijk zijn.

Mogelijk heeft het te maken met de tijd van de releases. De OnePlus 10 Pro is inmiddels verschenen in China en komt later ook naar Europa. Misschien willen de bedrijven nog een vlaggenschip op de markt brengen als de oorspronkelijke OnePlus 10 Pro-hype wat afgezwakt is.