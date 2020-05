Oppo Find X2 Neo en Find X2 Lite officieel: betaalbare 5G opties

Het is nog niet zolang geleden dat Oppo op de proppen kwam met de Oppo Find X2-serie. Zowel de Oppo Find X2 als de duurdere Oppo Find X2 Pro wisten de nodige aandacht te vergaren, en niet in de laatste plaats vanwege hun 5G-ondersteuning. Voor iedereen die echter niet de hoofdprijs wil betalen, maar wel 5G-ready wil zijn, hebben we goed nieuws.

Vandaag heeft de Chinese fabrikant de Oppo Find X2 Neo en Find X2 Lite uit de doeken gedaan. Beide telefoons ondersteunen 5G en kosten honderden euro's minder dan hun dure premium broertjes.

(Image credit: Oppo)

Oppo Find X2 Neo

De Oppo Find X2 Neo is de meest geavanceerde variant van de twee nieuwe Oppo-telefoons. Het apparaat is onder meer voorzien van een 6,5 inch FHD+ OLED-display met een ververssnelheid van 90Hz. Het scherm kent een maximale helderheid van maar liefst 1100 nits . HDR10+ ondersteuning is eveneens aanwezig, wat extra rijke contrasten creëert bij jouw favoriete video's en shows.

De vingerafdrukscanner bevindt zich onder het display en is bijzonder smal gemaakt. De dikte van de Find X2 Neo bedraagt slechts 7,7 millimeter, waardoor het 's werelds dunste 5G-smartphone ter wereld is. Ook is het toestel met een gewicht van 171 gram prima te behandelen met één hand.

De nieuwe Find X2-telefoons zijn uitgerust met een Snapdragon 765G-chipset. Dit is dezelfde chip waar vermoedelijk de OnePlus Z gebruik van gaat maken. Dankzij allerlei slimmigheidjes kan de Find X2 Neo onder meer mobiel 5G en 5G-WiFi inschakelen voor een zo optimaal mogelijke netwerksnelheid.

(Image credit: Oppo)

Ook zijn er slimme 5G-features toegepast, waarbij algoritmen het stroomverbruik van diverse applicaties regelen, wat positieve gevolgen moet hebben voor de accuduur. De accucapaciteit bedraagt 4025 mAh en ondersteunt 30W snelladen (VOOC 4.0). De aanwezigheid van een waterkoeling moet voorkomen dat bekende koelproblemen van 5G-smartphones op de Find X2 Neo van toepassing zullen zijn.

Er zijn vier camera's te vinden aan de achterzijde. De primaire 48-megapixelcamera (Sony IMX586) wordt bijgestaan door een 13-megapixeltelefotocamera, 8-megapixelgroothoekcamera en een 2-megapixelsensor die in zwart-wit foto's schiet. Ultra Steady Video combineert optische- en elektronische beeldstabilisatie voor zeer vloeiende videobeelden. Aan de voorzijde is een 32-megapixelcamera geplaatst.

De Find X2 Neo draait uit de doos op Android 10 met daaroverheen ColorOS 7. Het werkgeheugen bedraagt 12GB en er is standaard 256GB aan intern opslaggeheugen beschikbaar. De Find X2 Neo is nu beschikbaar in diverse webshops (in de kleur Moonlight Black) voor 699 euro, waaronder T-Mobile, Tele2, Ben en Mobiel.nl.

(Image credit: Oppo)

Oppo Find X2 Lite

De Oppo Find X2 Lite is de goedkopere van de twee en beschikt eveneens over een 6,4 inch Full HD+ OLED-display. De ververssnelheid is met 60Hz niet zo vloeiend als die van de X2 Neo. De vingerafdrukscanner is eveneens geplaatst onder het display. Met 8 millimeter en 180 gram is de Lite iets dikker en zwaarder dan de Neo.

Verder maakt de Lite-versie zoals hierboven vermeld gebruik van de Snapdragon 765G-chipset. 5G-ondersteuning is inbegrepen, en met een accucapaciteit van 4025 mAh moet je het makkelijk één dag volhouden op een volle cyclus. Net als bij de Neo is er ondersteuning voor 30W snelladen aanwezig.

Aan de achterzijde zijn er vier camera's geplaatst. De opzet bestaat uit een primaire 48-megapixelcamera, 8-megapixelgroothoekcamera (en macrocamera), 2-megapixelportretstijlcamera en een 2-megapixelretroportretcamera.

Uit de doos draait de Find X2 Lite op Android 10 met daaroverheen ColorOS 7. Er is standaard 8GB werkgeheugen en 128GB aan interne opslagcapaciteit aanwezig. De beschikbare kleuren zijn bij de release Moonlight Black en Pearl White. De X2 Lite is vanaf vandaag verkrijgbaar voor 499 euro bij diverse webshops en providers, waaronder T-Mobile, Tele2, Ben en Mobiel.nl.