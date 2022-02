OnePlus Nord CE 2 Lite 5G verschijnt mogelijk binnenkort als budgetsmartphone

We hoorden eerder al geruchten rond de naderende komst van de OnePlus Nord CE 2, maar het ziet ernaar uit dat de smartphone gezelschap krijgt. Als we het leak mogen geloven, dan verschijnt er ook een OnePlus Nord CE 2 Lite 5G.

Deze behoorlijk indrukwekkende naam werd opgeworpen door leaker @OnLeaks, die samen met Smartprix de vermeende specs van het toestel deelde.

Deze smartphone komt naar verluidt met een 6,59 inch Full HD-scherm, een middenklasse Snapdragon 695-chipset, de keuze uit 6GB of 8GB RAM en 128GB of 256GB opslag, 5G, een batterij van 5.000mAh en 33W laden.

De OnePlus Nord CE 2 Lite 5G zal blijkbaar ook met een drievoudige camera-opstelling komen, met een 64MP hoofdcamera en twee 2MP lenzen. We vermoeden dat deze laatste twee een macrolens en dieptezoeker worden. Tot slot is het toestel voorzien van een 16MP selfiecamera.

Over de prijs weten we momenteel nog niets, maar we verwachten dat deze goedkoper zal zijn dan de OnePlus Nord CE, die minimaal 299 euro kostte. Daarmee zou het dus een zeer betaalbare smartphone worden.

Ook over de beschikbaarheid hebben we weinig tot geen informatie. De bron beweert dat het toestel eerst in India zal verschijnen, maar dat na enig verloop van tijd ook andere regio's ermee aan de slag zullen kunnen. De kans is dus groot dat de smartphone ook op de Europese markt verschijnt.

Het leak stelt verder wel dat de OnePlus Nord CE 2 op 11 februari wordt onthuld, dus het is mogelijk dat de Nord CE 2 Lite 5G rond dezelfde tijd wordt onthuld. Veel zekerheid biedt dat echter niet. OnLeaks stelt dat het toestel "later dit jaar" komt, wat dus wat later klinkt.

De OnePlus 10 Pro is een van de vele OnePlus-smartphones die we dit jaar zullen zien opduiken. (Image credit: OnePlus)

Opinie: OnePlus maakt teveel smartphones

Er was een tijd dat OnePlus slechts twee smartphones per jaar lanceerde. Deze smartphones zouden telkens een heel evenement met zich meebrengen, en opvallen ten opzichte van de andere smartphones, en elkaar. Nu lanceert het bedrijf zoveel smartphones dat zelfs wij soms moeite hebben om alles bij te houden.

Dit jaar zagen we reeds de OnePlus 10 Pro verschijnen, en we verwachten nog de komst van de OnePlus 10, OnePlus 10 Ultra, OnePlus 10R, OnePlus Nord 2T, OnePlus Nord CE 2, een gaming smartphone, mogelijk de OnePlus Nord 3 en nu de OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. Er is een grote kans dat er ook later in het jaar nog een OnePlus 10T opduikt, en dat we zelfs enkele toestellen zijn vergeten te vermelden.

Dat zijn alvast tien smartphones, en mogelijk nog meer als de OnePlus 10T een Pro- of Ultra-variant krijgt. Het zou ons niet verbazen als er nog andere modellen aankomen, zoals de nieuwe N-reeks.

Op basis van de leaks zullen veel van de toestellen op elkaar lijken, of op eerdere smartphones van OnePlus of andere merken, dus het wordt moeilijk om ze allemaal met elkaar te kunnen vergelijken.

Dit zorgt er wel allemaal voor dat de OnePlus-reeks wat verdwaald aanvoelt. Waar we vroeger uitkeken naar nieuws over de komst van een nieuwe OnePlus-smartphone, is het nu eerder vermoeiend geworden.