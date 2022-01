OnePlus Nord CE 2 5G-leak wijst op releasedatum in februari

Als je op een nieuwe betaalbare OnePlus Nord-smartphone zit te wachten, dan heb je misschien geluk. Het ziet ernaar uit dat de opvolger van de OnePlus Nord CE, de OnePlus Nord CE 2 5G, over enkele weken verschijnt.

Die informatie is afkomstig van bekend leaker Max Jambor. Hij plaatste op Twitter een afbeelding waar we de naam van de smartphone op zien staan, samen met de datum 11 februari. We vingen eerder al geruchten op dat de OnePlus Nord CE 2 in de eerste maanden van het jaar zou verschijnen, dus dat lijkt overeen te komen.

Bovendien kunnen we in de afbeelding een glimp opvangen van het camerablok van de smartphone, inclusief twee grote en een kleine lens en een LED-flash. Dit ligt in dezelfde lijn van eerdere leaks, waarbij onofficiële renders hetzelfde ontwerp toonden.

De gebruikte namen komen echter niet overeen. Hier wordt er verwezen naar de OnePlus Nord CE 2 5G, en volgens eerdere berichten zou het om de OnePlus Nord 2 CE gaan. We weten nog niet welke de juiste is, maar dit is slecht een kleine opmerking.

Als we naar de releasedatum en het camera-ontwerp kijken, dan raden we je wel aan om alle details met een korreltje zout te nemen. Jambor heeft het echter wel vaak bij het rechte eind, en aangezien we deze informatie reeds elders al zagen opduiken, is de kans groot dat ze klopt. 11 februari is er bijna, dus we zullen het binnenkort kunnen bevestigen.

Analyse: een betaalbaar alternatief voor de Samsung Galaxy S22

De OnePlus Nord CE 2 5G is niet de enige smartphone die we in februari verwachten. Ook de Samsung Galaxy S22-reeks maakt dan naar alle waarschijnlijkheid zijn opwachting, en dat enkele dagen vroeger op 9 februari.

Zij gaan mogelijk met een deel van de aandacht voor de Nord CE 2 5G lopen, maar gezien zijn lagere prijskaartje richt de OnePlus Nord CE 2 5G zich toch op een ander doelpubliek.

Die betaalbare prijs houdt niet noodzakelijk in dat het een inferieure smartphone is. Eerdere leaks wezen al op een 6,4 inch AMOLED-scherm met een 90Hz beeldverversing, een MediaTek Dimensity 900 chipset, 6 tot 12GB RAM, tot 256GB opslaggrootte, een 4.500mAh batterij met 65W snelladen en een 64MP hoofdcamera, samen met een 8MP groothoeklens en 2MP macrolens.

Dit zijn niet de beste specs die er zijn, maar op papier ziet het er ook zeker niet slecht uit. OnePlus staat ook bekend om zijn kwalitatieve smartphones, dus dat lijkt ons alvast iets waar je je geen zorgen over moet maken.

Via GSMArena