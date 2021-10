OnePlus 9RT: gelekte renders geven eerste blik op midranger

Waar we initieel de OnePlus 9T verwachtten als het volgende toestel van het bedrijf, suggereren geruchten dat we in plaats daarvan de betaalbaardere OnePlus 9RT te zien krijgen. Een nieuw leak toont het toestel in afbeeldingen die veel weghebben van officiële renders.

Leaker Evan Blass (@evleaks) plaatst een drietal foto's op Twitter waar de achterkant van de vermeende OnePlus 9RT in detail te zien is. Het lijkt om persmateriaal te gaan. De laatste afbeelding bevat een nette rode doos in OnePlus-stijl.

October 7, 2021

Als we naar de afbeeldingen kijken, lijkt het erop dat de OnePlus 9RT over iets andere camera's beschikt dan de OnePlus 9 Pro. Mogelijk heeft het een lens meer dan de OnePlus 9, waardoor het goed uit de voeten moet kunnen met fotografie.

Blass plaats naast de afbeeldingen een cryptische tweet met daarin enkel het woord "Martin" - mogelijk een codenaam voor het toestel - en "10/13". Deze getallen betekenen mogelijk dat de onthulling van de OnePlus 9RT op 13 oktober plaatsvindt.

Analyse: de OnePlus 9RT is niet het toestel dat we verwachtten

De OnePlus 9RT is totaal niet het toestel dat we verwachtten. Jarenlang bracht het bedrijf een T-versie van zijn nieuwe model uit. We verwachtten dat de OnePlus 9T in oktober of november van dit jaar zou verschijnen. Dit T-toestel zou een verfijning zijn van de functies van de OnePlus 9 en mogelijk meer features toevoegen. We hebben eerder echter vernomen dat de 9T niet zal verschijnen.

Het lijkt erop dat we in plaats daarvan een OnePlus 9RT zien. Dit zou de opvolger zijn van de OnePlus 9R die in april van dit jaar werd onthuld. De 9R is een betaalbaarder alternatief voor de OnePlus 9, met iets minder indrukwekkende specs. Het beschikt over een Snapdragon 870 in plaats van de krachtige Snapdragon 888. De OnePlus 9R is echter enkel uitgebracht in de Indiase markt. Het is mogelijk dat de OnePlus 9RT hiervan een geüpdatete versie is voor een breder publiek.